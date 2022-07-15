Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik ziyaret edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şeyh Adil Mezarlığı’nda şehitliği ziyaret etti.

Şehit mezarlarına karanfil bırakan Başkan Hayrettin Güngör, şehit aileleri ve yakınlarıyla da bir araya geldi. Şehitlik ziyaretinde Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, STK temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları da yer aldı.

Rabbim Şer Odaklarına Fırsat Vermesin

Şehitlik ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında protokol üyelerimiz ve hemşehrilerimizle birlikte şehitliğimizi ziyaret ettik. Bu mukaddes topraklar için canını feda eden şehitlerimizi kabirleri başında dualarla andık. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Rabbim, vatanımızı bölmek isteyen şer odaklarına fırsat vermesin inşallah. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.