Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Gürbüz, ‘15 Temmuz bir destandır’
Başkan Gürbüz, ‘15 Temmuz bir...
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’den, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
Son Dakika
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami...
Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi...
Başkan Mahçiçek; Türkiye aşkıyla, darbecilere ve hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz
Başkan Mahçiçek; Türkiye aşkıyla, darbecilere...
Başkan Okay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Başkan Okay'dan 15 Temmuz Demokrasi...

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitliği ziyaret eden Başkan Güngör, “Bu mukaddes topraklar için canını feda eden şehitlerimizi kabirleri başında dualarla andık. Rabbim, vatanımızı bölmek isteyen şer odaklarına fırsat vermesin inşallah. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik ziyaret edildi

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitliği ziyaret eden Başkan Güngör, “Bu mukaddes topraklar için canını feda eden şehitlerimizi kabirleri başında dualarla andık. Rabbim, vatanımızı bölmek isteyen şer odaklarına fırsat vermesin inşallah. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

15 Temmuz 2022 Cuma 13:46
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şeyh Adil Mezarlığı’nda şehitliği ziyaret etti.

Şehit mezarlarına karanfil bırakan Başkan Hayrettin Güngör, şehit aileleri ve yakınlarıyla da bir araya geldi. Şehitlik ziyaretinde Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, STK temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları da yer aldı.

Rabbim Şer Odaklarına Fırsat Vermesin

Şehitlik ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında protokol üyelerimiz ve hemşehrilerimizle birlikte şehitliğimizi ziyaret ettik. Bu mukaddes topraklar için canını feda eden şehitlerimizi kabirleri başında dualarla andık. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Rabbim, vatanımızı bölmek isteyen şer odaklarına fırsat vermesin inşallah. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik Ziyaret Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaski’den Ayvalı Barajı Açıklaması
Kaski’den Ayvalı Barajı Açıklaması
TÜMKİAD’dan üyelerine özel indirim
TÜMKİAD’dan üyelerine özel indirim
Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimini anıyoruz
Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimini anıyoruz
Başkan Gürbüz, ‘15 Temmuz bir destandır’
Başkan Gürbüz, ‘15 Temmuz bir destandır’
Kahramanmaraş’ta bu yol 2 gün kapalı olacak!
Kahramanmaraş’ta bu yol 2 gün kapalı olacak!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber