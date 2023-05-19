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Kahramanmaraş’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Bakan Kirişci, “Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, siz gençlerin azim, inanç ve başarılarıyla taçlanacak ve her geçen gün daha da kalkınarak varlığını sürdürecektir. Bütün gayretimiz geleceğimizin teminatı olan gençlerimize daha iyi yarınlar hazırlamak, onlara daha müreffeh bir ülke bırakmaktır” dedi.

Kahramanmaraş’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kahramanmaraş’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Bakan Kirişci, “Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, siz gençlerin azim, inanç ve başarılarıyla taçlanacak ve her geçen gün daha da kalkınarak varlığını sürdürecektir. Bütün gayretimiz geleceğimizin teminatı olan gençlerimize daha iyi yarınlar hazırlamak, onlara daha müreffeh bir ülke bırakmaktır” dedi.

19 Mayıs 2023 Cuma 16:36

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama programına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kutlama programında, genç sporcular sergiledikleri gösterilerle katılımcılardan yoğun alkış aldı. Program, protokol konuşmalarının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle noktalandı.

Kahramanmaraş, En Şanlı Direnişi Göstermiştir

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Kirişci, “Kahramanmaraş, bu ülkenin tarihinde en şanlı direnişi göstermiş bir şehirdir. Kahramanmaraş’ımız, bir halkın kendi kendine direnişe geçtiği, namusu, canı, toprağı ve özgürlüğü için savaştığı muhteşem direnişin sembollerindendir. Burada toplanan her bir kişinin iftiharla anacağı milli mücadelemizin kahramanları bu topraklarda yaşamıştır. Sütçü İmam, Arslanbey, Muallim Hayrullah, Doktor Mustafa, Senem Ayşe, Yörük Selim hepsi bizim büyük bir onurla andığımız Maraşlı kahramanlarımızdan sadece birkaçı. Aynı ruh ve şuurla millet olarak bugün de istiklal ve istikbal mücadelesine sahip çıkmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Her zaman ve hep birlikte bir olacak, iri olacak, diri olacağız. Şehidi gazisi, kadını erkeğiyle topraklarımızı ve milletimizin izzeti nefsini kahramanca müdafaa eden bütün ecdadımızı şükranla ve rahmetle anıyoruz” cümlelerini kaydetti.

Gençler, Türkiye’nin Yıldızını Parlatacaktır

Bakan Kirişci, yaptığı konuşmada gençlere seslenerek, “İstikbalimizin umudu, geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istikbal ve istiklal yürüyüşüne başladığı gün olan 19 Mayıs’ın sizlere armağan edilmesi büyük anlamlar içermektedir. Yarınımızın teminatı gençlerimiz, cumhuriyetimizin emanetçileri olarak Gazi Mustafa Kemal’in işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine erişme ideali bizlere ilham vermektedir. Gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin yıldızını parlatacaktır. Değerli gençler, yarın sizsiniz. Türkiye Yüzyılı’nda 21. yüzyılın güçlü ve saygın Türkiye’si TEKNOFEST gençliğimizin omuzlarında yükselecektir. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, siz gençlerin azim, inanç ve başarılarıyla taçlanacak ve her geçen gün daha da kalkınarak varlığını sürdürecektir. Bütün gayretimiz geleceğimizin teminatı olan gençlerimize daha iyi yarınlar hazırlamak, onlara daha müreffeh bir ülke bırakmaktır. Tüm milletimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’mızın bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz” dedi.

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Kahramanmaraş’ta 19 Mayıs Atatürk’ü AnmaGençlik Ve Spor Bayramı çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
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