Kahramanmaraş’ta 2 jeotermal sahaya arama ruhsatı verilecek

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde bulunan 2 adet jeotermal kökenli gaz arama sahasına, üçer yıllık ruhsat vermek üzere, açık arttırma usulüyle ihale yapacak. İhaleyi kazanan isteklinin talebi olursa ruhsat süresi bir yıl uzatılabilecek.

Onikişubat ilçesinde bulunan 1.200ha’lık sahanın ihalesi 13 Temmuz 2021 günü, saat 11.00’de yapılacak. Bu saha için 51.060 lira muhammen bedel ve 10.212 lira da geçici teminat tutarı belirlendi.

Dulkadiroğlu ilçesindeki 1.648ha’lık sahanın ihalesi ise yine 13 Temmuz 2021 günü, saat 11.30’da yapılacak. Bu sahanın muhammen bedeli de 70.122 lira olarak belirlendi. Sahanın geçici teminat tutarı ise 14.024,40 lira olacak.

Her iki ihale de Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, İsmet Paşa Mahallesi, Trabzon Caddesi Özel İdare İş Merkezi Kat:10, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş adresinde yapılacak.

İhale şartnamesi Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilecek ve 2.000 TL karşılığında aynı yerden temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyonu’na verilmesi veya posta yoluyla ulaştırılmış olması gerekiyor.