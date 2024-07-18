Kahramanmaraş’ta 20 geçici beden işçisi alımı yapılacak

İlan Detayları

Pozisyon ve Sayı

Beden İşçisi (Erkek): 20 kişi

Aranan Şartlar

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Kahramanmaraş (ilçeler dâhil) nüfusuna kayıtlı olmak.

Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 40 yaşını geçmemiş olmak.

Başvuru Süreci

Başvuru şartlarını taşıyan adayların, başvurularını 17 Temmuz 2024 - 21 Temmuz 2024 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-akbel-as-gecici-personel-alimi-basvuru-formu-17072024-21221 web adresi üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir.

Başvuru esnasında istenen belgeleri yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu fırsattan yararlanmak isteyen adayların başvuru tarihlerini kaçırmamaları önem arz etmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi sonrası uygun görülen adaylar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde göreve başlayacaklardır.