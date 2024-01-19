Kahramanmaraş’ta 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün akşam saatlerinden itibaren Dulkadiroğlu, Onikişubat, Türkoğlu, Andırın ve Pazarcık ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

20 Ocak Cumartesi sabah saatlerine kadar devam etmesi öngörülen yağışlar neticesinde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Sağanak yağışlar neticesinde meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek adına tüm araç ve personelimizle sahadayız. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İtfaiye ekiplerine ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaştırabilirler” ifadelerine yer verildi.