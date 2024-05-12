Kahramanmaraş’ta 5 ilçeye sağanak yağış uyarısı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 12 Mayıs Pazar günü Afşin, Andırın, Göksun,Onikişubat ve Türkoğlu’nda sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Pazar günü öğle saatlerinde başlaması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; sağanak yağışlar neticesinde meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tüm tedbirlerin alındığı,herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.