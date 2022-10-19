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Kahramanmaraş’ta 5 Koltukla Çıktığı Yolda Yılın Kuaförü Oldu

Kahramanmaraş'ta 6 yıl önce 5 koltukla işyerini açan 42 yaşındaki Songül Emektar, şimdilerde 50 koltukla müşterilerine hizmet veriyor.

Kahramanmaraş’ta 5 Koltukla Çıktığı Yolda Yılın Kuaförü Oldu

Kahramanmaraş’ta 5 Koltukla Çıktığı Yolda Yılın Kuaförü Oldu

Kahramanmaraş'ta 6 yıl önce 5 koltukla işyerini açan 42 yaşındaki Songül Emektar, şimdilerde 50 koltukla müşterilerine hizmet veriyor.

19 Ekim 2022 Çarşamba 15:39

Antalya düzenlenen yarışmada 'Yılın en iyi çıkış yapan kuaför ve türban tasarım uzmanı' ödülüne layık görülen Emektar, artık Kahramanmaraş'ta gelinlerin ilk tercihleri arasında başı çekiyor.

24 Yıldır sektörün çeşitli yerlerinde eğitimler verip altyapıyı oluşturduktan sonra 6 yıl önce Şazibey Mahallesi Stad Caddesinde işyerini açtı. Sadece 5 koltuk ve 1 personelle işyerini açan Emektar aradan geçen zamanda kendi geliştirdiği saç tasarımları ve gelin başları ile kadınların dikkatini çekmeyi başardı. Bu başarı Emektar'ın hem iş yerini genişlettirdi hem de katıldığı birçok yarışma ve etkinlikte ödüller getirdi.

'Uluslararası en iyi sahne performans ödülü', 'Yılın gelin başı rekortmen ödülü', 'Yılın en başarılı türban tasarım ödülü' ve 'Yılın en iyi çıkış yapan kuaför ve türban tasarım uzmanı ödülü' gibi birçok ödülle layık görüldüğünü ifade eden Emektar 1 işçi ile birlikte açtığı işyerinde şimdi 15 kişinin çalıştığını, insanlara iş imkanı sunmanın da ayrı bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Emektar, şöyle devam etti: "Çok mutluyuz. Tercih edilmek, bu kadar güzel gelin hazırlamak bizlere mutluluk veriyor ve çok gurur duyuyoruz. İyi ki varız iyi ki tercih ediliyoruz. 5 koltukla başlayıp 45-50 koltuğa kadar ulaştık çok şükür, bu da talep ve arz meselesi. Ayrıca 1 personel ile başladım ve şu an da 15'i sigortalı 12'si stajyer 27 işçi ile salonumuzu işletiyoruz. Stajyer öğrencilerimizi ben kendi tekniğimle, sıfırdan yetiştiriyorum, Küçükken alıp yetiştiriyorum okul bittikten sonra da sigortalı personelim olarak, usta olarak yanımda çalışıyorlar. Salonun sahibi olabilirim ama kasada asla oturmam, sürekli ayaktayım. Gelinlerimle bire bir ilgileniyorum, onların memnuniyetlerini alıyorum, hepsine dokunuyorum. Evlenecek olan çiftlerimizi Salon Podyum ayrıcalığına herkesi davet ediyoruz ayrıcalıksız kimse kalmasın çıkın çıkın gelin diyoruz gerçekten buranın atmosferi eğlencesi bambaşka hiç kimse yaşamadan görmeden bilemez bütün gelinlerim mutlu çıkıyor hepsi gülen yüzle çıkıyor herkesi bekliyorum."

Ağrı'dan gelen gelin var!

Salona gelen müşterileri ise, aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Songül Emektar için Ağrı'dan gelip saç ve türban tasarımı için çok iyi bir seçim olduğunu ve müşteri memnuniyetinin çok ön planda olduğunu dile getirdiler.

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Kahramanmaraş’ta 5 Koltukla Çıktığı Yolda Yılın Kuaförü Oldu
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