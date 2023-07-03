Kahramanmaraş’ta 51 Bin Kişiye ücretsiz ulaşım sağlandı

Sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde çeşitli projelerle vatandaşların yanında olmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Kurban Bayramı süresince belediye hatlarında sağladığı ücretsiz ulaşım hizmeti vatandaşların beğenisini kazandı. Ayrıca Kapıçam Şehir Mezarlığı ve Canlı Hayvan Borsası’na sağlanan ring seferleri ile de binlerce vatandaşın ücretsiz ulaşımı sağlandı. 4 gün boyunca devam eden şehir içi ücretsiz toplu taşıma hizmetinden toplamda 51 bin 345 kişi faydalandı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin Kurban Bayramı süresince belirli hatlarda sağladığı ücretsiz toplu taşıma hizmetinden duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.