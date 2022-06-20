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Kahramanmaraş’ta 8 dönüm buğday tarlası yandı

Kahramanmaraş’ta hasat bekleyen 8 dönüm buğday tarlası yanarak kül oldu.

Kahramanmaraş’ta 8 dönüm buğday tarlası yandı

Kahramanmaraş’ta 8 dönüm buğday tarlası yandı

Kahramanmaraş’ta hasat bekleyen 8 dönüm buğday tarlası yanarak kül oldu.

20 Haziran 2022 Pazartesi 13:16
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Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Aşağımülk Mahallesinde yer alan Şehit Mustafa Katırlı’nın babası Ali Katırlı’ya ait ekili buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 8 dönüm buğday tarlasının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

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Kahramanmaraş’ta 8 Dönüm Buğday Tarlası Yandı
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