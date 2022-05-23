Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşilçam Müzikleri Büyük Beğeni Topladı
Yeşilçam Müzikleri Büyük Beğeni Topladı
Dulkadiroğlu’ndan Yahya Kemal camine destek
Dulkadiroğlu’ndan Yahya Kemal camine destek
Usta Yazarlarla İmza Günü ve Söyleşi Etkinliği
Usta Yazarlarla İmza Günü ve...
Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor
Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor
Başkan Mahçiçek; En büyük hedefimiz ‘genç’ dostu belediye olmak
Başkan Mahçiçek; En büyük hedefimiz...

Kahramanmaraş’ta 8 şüpheliden 8 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışmasında; 8 şüpheliden 8 adet silahla ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta 8 şüpheliden 8 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta 8 şüpheliden 8 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışmasında; 8 şüpheliden 8 adet silahla ele geçirildi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:53
banner459

Kahramanmaraş’ta son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, sokak üzerinde silah taşırken 5 kişi suçüstü; ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 3 kişi yakalandı.

4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 8 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 3 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi.

Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla yakalanan 8 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1856-2022 Türk diploması tarihinde dönüm noktaları
1856-2022 Türk diploması tarihinde dönüm noktaları
Usta Yazarlar Kahramanmaraşlı Kitapseverlerle Buluştu
Usta Yazarlar Kahramanmaraşlı Kitapseverlerle Buluştu
Yeşilçam Müzikleri Büyük Beğeni Topladı
Yeşilçam Müzikleri Büyük Beğeni Topladı
Dulkadiroğlu’ndan Yahya Kemal camine destek
Dulkadiroğlu’ndan Yahya Kemal camine destek
Onikişubat Belediyesi’nden Gençlik Festivali İçin Ücretsiz Otobüs Seferi
Onikişubat Belediyesi’nden Gençlik Festivali İçin Ücretsiz Otobüs Seferi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber