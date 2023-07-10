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Kahramanmaraş’ta açık pazar yerleri belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde şehir merkezine gelişigüzel konumlanan tezgâhların kaldırılmasına yönelik bir çalışma yapan ve esnafı pazar yerlerine yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, haftanın 6 günü hizmet verecek pazar yerlerini duyurdu.

Kahramanmaraş’ta açık pazar yerleri belli oldu!

Kahramanmaraş’ta açık pazar yerleri belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde şehir merkezine gelişigüzel konumlanan tezgâhların kaldırılmasına yönelik bir çalışma yapan ve esnafı pazar yerlerine yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, haftanın 6 günü hizmet verecek pazar yerlerini duyurdu.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 18:20

Deprem sonrası hayatın yeniden normalleşmesi kapsamında şehir merkezinde gelişigüzel konumlanan tezgâhların kaldırılmasına yönelik bir çalışma başlatan ve esnafları pazar yerlerine yönlendiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, haftanın 6 günü hizmet verecek pazar yerlerini duyurdu.

Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde açılan pazar yerlerinin listesine https://kahramanmaras.bel.tr/haftalik-semt-pazar-yerleri internet adresinden ulaşılabiliyor. Pazar günü hariç haftanın altı günü hizmet verecek pazar yerlerinin listesi;

Pazartesi:Batıpark Pazarı (Mağralı Mahallesi,Eskistad Sokak,Batıpark Spor Sahası Yanı), Piri Reis Pazarı (Piri Reis Mahallesi 55027. Sokak, Piri Reis İlkokulu Yanı), Hürriyet Pazarı (Denizkent Sitesi arkası, 33. Sokak)

Salı: Akif İnan Pazarı (Akif İnan Mahallesi, 5001 – 5002. Sokak), Mevlana Pazarı (Mevlana Mahallesi, Senem Ayşe Caddesi), Süleymanşah Mahallesi (Süleymanşah Mahallesi, 1017. Sokak, Rasim Özdenören İlkokulu Yanı)

Çarşamba: Kümbet Pazarı (Divanlı Mahallesi, 16010. Sokak), Selçuklu Pazarı (Selçuklu Mahallesi, 58035. Sokak), Yirmiikigün Mahallesi (Mavişehir Sitesi altı 37. Sokak)

Perşembe: Şeyhadil Mahallesi (Şeyhadil Mahallesi, Veysi Kaynak Bulvarı), Osmangazi Pazarı (Osmangazi Mahallesi, Tevfik Kurtlar Caddesi), Abdulhamithan Mahallesi (3009. Sokak Süleyman Demirel İlkokulu Yanı)

Cuma: Dumlupınar Pazarı (Dumlupınar Mahallesi, Hakkı Kısakürek Caddesi), Binevler Pazarı (Binevler Mahallesi,Bediüzzaman Caddesi), Boğaziçi Mahallesi (Boğaziçi Mahallesi, Bahçeci Hoca Bulvarı)

Cumartesi: Bahçelievler (Yenişehir Mahallesi, Dayızade Mehmet Efendi Caddesi, Milli Eğitim yanı), Vadi Mahallesi (97003. Sokak üzeri)

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Kahramanmaraş’ta Açık Pazar Yerleri Belli Oldu!
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