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Kahramanmaraş’ta afet yönetimi ve afete hazırlık toplantısı yapıldı

Şehrin imarı ve inşası noktasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaşanan depremlerle ilgili araştırmalarda bulunmak üzere şehre gelen uluslararası akademisyenlerle istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ta afet yönetimi ve afete hazırlık toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş’ta afet yönetimi ve afete hazırlık toplantısı yapıldı

Şehrin imarı ve inşası noktasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaşanan depremlerle ilgili araştırmalarda bulunmak üzere şehre gelen uluslararası akademisyenlerle istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

09 Haziran 2023 Cuma 18:56

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sürdürüyor. Bu kapsamda, depremle alakalı araştırmalarda bulunmak üzere şehre gelen Kanada British Columbia Üniversitesi’nden yapı, deprem ve geoteknik mühendisliği akademisyenlerinin yer aldığı heyetle istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu katılımcılara, 6 Şubat depremleri ile şehirde yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı. Alanında saygın uluslararası akademisyenlerden oluşan heyet, toplantıda katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Ortak Projelerimiz Sürüyor

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada;“Asrın felaketi sonrası incelemelerde bulunmak üzere şehrimize birçok uluslararası ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, bugün Kanada’nın saygın üniversiteleri arasında bulunan British Columbia Üniversitesi (UBC) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin öncülüğünde Çin, Sırbistan ve İtalya'dan gelen 14 kişilik bir uluslararası araştırma ekibine ev sahipliği yaparak, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kahramanmaraş’ın hızlı bir şekilde yeniden toparlanması için ulusal ve uluslararası kurumların yanı sıra alanında uzman bilim insanlarıyla iş birliği faaliyetlerimiz ve ortak projelerimiz artarak devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş’ta Afet Yönetimi Ve Afete Hazırlık Toplantısı Yapıldı
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