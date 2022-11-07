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Kahramanmaraş’ta akredite laboratuvarlar 12 yıldır hizmet veriyor

Kahramanmaraş’ta üniversite sanayici ve kamu iş birliğinde açılan ÜSKİM’in devasa laboratuvarı 12 yıldır başarılı bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta akredite laboratuvarlar 12 yıldır hizmet veriyor

Kahramanmaraş’ta akredite laboratuvarlar 12 yıldır hizmet veriyor

Kahramanmaraş’ta üniversite sanayici ve kamu iş birliğinde açılan ÜSKİM’in devasa laboratuvarı 12 yıldır başarılı bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

07 Kasım 2022 Pazartesi 14:22

Sütçü İmam Üniversitesine bağlı tam donanımlı araştırma ve uygulama laboratuvarlarından oluşan araştırma merkezi, 2008 yılında, araştırma geliştirme faaliyetlerini desteklemek, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, bölgedeki sanayinin gelişmesine yönelik test ve analiz işlemlerin yürütülmesi, ortak proje geliştirmeye yönelik hizmet vermek amacıyla kuruldu.

Bilim ve teknolojide uluslararası rekabeti yakalamak amacıyla Devlet Planlama Teşkilatının desteğiyle kurulan bu merkezde, Araştırma-Geliştirme ve projelerin yürütülmesine yönelik hizmet veren “AR-Ge ve Proje Geliştirme Birimi” ile sanayiye ve üniversitedeki araştırmacılara yönelik hizmet bedeli karşılığında faaliyet gösteren “Merkez Laboratuvar” birimleri bulunuyor.

Yaklaşık 6000 metrekare toplam kapalı alana sahip olup 4 katlı binada toplam 25 adet laboratuvar hizmet veriyor. Merkez Laboratuvarda; Çevre Laboratuvarı, Tekstil Laboratuvarı, Yakıt Laboratuvarı, Metal-Mutfak Eşyaları Analiz Laboratuvarı, Gıda Laboratuvarı ve Mikroskobik Analiz Laboratuvarı faaliyet gösterirken, Dört adet Enstrümantal Analiz Laboratuvarının yanında Ar-Ge laboratuvarlarında gelişmiş 15 adet laboratuvar ile hizmet veriliyor. iş birliğinde açılan ÜSKİM’in devasa laboratuvarı 12 yıldır başarılı bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Öte yandan Ticaret Borsası yeni hizmet binasında da akredite devasa bir laboratuvar bulunuyor. Dünya standartlarında ve son teknolojinin kullandığı Ticaret Borsası Laboratuvarının yakın zamanda tanıtım atağına geçileceği ve sanayicilerin ve üreticilerin hizmetinde olacağı öğrenildi.

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Kahramanmaraş’ta Akredite Laboratuvarlar 12 Yıldır Hizmet Veriyor
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