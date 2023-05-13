Kahramanmaraş’ta Alternatif Güzergâh Uyarısı!

Şehrin ihya ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, arterlerde de bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı’nda gerçekleştirilecek istinat duvarı çalışması dolayısıyla alt geçit, alınan UKOME kararıyla tek yönlü olarak 31 Mayıs Çarşamba gününe kadar trafiğe kapatıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, trafikte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.