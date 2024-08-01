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Kahramanmaraş’ta altyapı sorunu bir bir çözülüyor

KASKİ Genel Müdürlüğünce Onikişubat’ın Yavşanova Mahallesi’nde başlatılan içmesuyu çalışmaları hızla sürüyor. Yaklaşık 4 kilometrelik yeni içmesuyu hattıyla Yavşanova’nın içmesuyu sorunu çözüme kavuşturulacak.

Kahramanmaraş’ta altyapı sorunu bir bir çözülüyor

Kahramanmaraş’ta altyapı sorunu bir bir çözülüyor

KASKİ Genel Müdürlüğünce Onikişubat’ın Yavşanova Mahallesi’nde başlatılan içmesuyu çalışmaları hızla sürüyor. Yaklaşık 4 kilometrelik yeni içmesuyu hattıyla Yavşanova’nın içmesuyu sorunu çözüme kavuşturulacak.

01 Ağustos 2024 Perşembe 16:51

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında üstyapıdan ulaşıma, yeşil alandan sosyal donatılara kadar tüm alanlarda yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha dayanıklı ve modern altyapı için de çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şehre sağlanan 10 Milyar TL’lik maddi destekle bir yandan depremde zarar gören altyapı hatları onarılırken bir yandan da yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının imalatı sürüyor. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesindeki ekipler Onikişubat’a bağlı Yavşanova Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor.

Muhtar Bekereci’den Hizmet Teşekkürü

Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla mahalleye yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda yeni içmesuyu hattı kazandırılıyor. KASKİ koordinesinde yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak Yavşanova Mahallesi’nin içmesuyu sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Çalışmaların mahalle için önemine değinen Muhtar Veli Bekereci, “Mahallemizde yaşanan su sorununun çözüme kavuşturulması için KASKİ’ye başvuru yaptık. KASKİ de su sorunumuzu çözüme kavuşturmak için hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Başta Fırat Görgel başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Su sorunumuz çözüme kavuşuyor” diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta Altyapı Sorunu Bir Bir çözülüyor
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