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Kahramanmaraş’ta Arasa Otoparkı Kuyumculara tahsis edildi

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz’ü misafir eden Başkan Güngör, “Sayın Öz ile yaptığımız görüşme neticesinde Arasa Otopark’ın kuyumcu esnafımıza tahsis edilmesi kararını aldık ve protokolümüzü imzaladık. Hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ta Arasa Otoparkı Kuyumculara tahsis edildi

Kahramanmaraş’ta Arasa Otoparkı Kuyumculara tahsis edildi

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz’ü misafir eden Başkan Güngör, “Sayın Öz ile yaptığımız görüşme neticesinde Arasa Otopark’ın kuyumcu esnafımıza tahsis edilmesi kararını aldık ve protokolümüzü imzaladık. Hayırlı olsun” dedi.

03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:59

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz’ü misafir etti. Ticaretin canlanması ve esnafların faaliyetlerini sürdürmesi noktasında şehirdesürdürülen çalışmaların görüşüldüğü ziyarette Büyükşehir Belediyesi ve Kuyumcular Odası arasında; Büyükşehir Belediyesi’ne ait Arasa Otopark’ın iş yerleri yıkılan, acil yıkılacak ve hasarlı olan kuyumcu esnafının geçici süreyle kullanımına tahsis edilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Esnafımızın Sorunlarını Çözüme Kavuşturuyoruz

İmzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanımız Hacı Mustafa Öz misafirimiz oldu. Kuyumcu esnafımızın sorunlarını ve taleplerini görüştük. Tüm esnaflarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak ve ticari faaliyetlerini sürdürmeleri noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. Sayın Öz ile yaptığımız görüşme neticesinde de Arasa Otopark’ın kuyumcu esnafımıza tahsis edilmesi kararını aldık ve protokolümüzü imzaladık. Hayırlı olsun. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum. Daima esnafımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta Arasa Otoparkı Kuyumculara Tahsis Edildi
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