Kahramanmaraş’ta aşı seferberliği

23 noktada kurulan aşı merkezileri sayesinde risk haritasında güvenli ‘mavi’ kategoriye geçiş yapan Kahramanmaraş’ta vatandaşların kısa sürede aşılarını yaptırma şansı buluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan risk haritasında en az bir doz aşısını olmuş nüfus oranı yüzde 75,1'e ulaşan Kahramanmaraş’ta mavi kategoriye geçiş hedefi doğrulandı.

Aşı noktalarında görev alan 78 sağlık personeli, aşı tereddüdü yaşayan vatandaşlarla birebir konuşarak, korona virüsten aşı sayesinde kurtulabileceklerini belirtiyor.

Sağlık çalışanının davetiyle aşı olmaya karar veren vatandaşlar, "Herkese tavsiye ederim. Hem kendinizi hem de ailenizi korursunuz. Buradan İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ederiz” diye konuştular.