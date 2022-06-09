Kahramanmaraş’ta ‘Atölye zeytin’ sergisi açıldı

Ayça Öksüz ve Gülnur Beyit’in ortaklığıyla 2018 yılında hizmet vermeye başlayan Atölye Zeytin’de kursiyerler hazırladıkları birbirinden özel ürünleri sergileme fırsatı yakaladı.

Bölgenin ilk çok yönlü atölyesi konumunda bulunan ve içerisinde boyama tekniklerinden, nakış derslerine, filografiden ebru sanatına, kâğıt rölyeden daha birçok alanda Kahramanmaraşlı hanımlara eğitim veren Atölye Zeytin, yıl boyu yapılan el emeği, göz nuru eserleri halk ile buluşturdu.

Açılışa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün eşi Leyla Güngör, kursiyerler ve sanatseverler katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Atölye Zeytin kurucularından Ayça Öksüz, pandemiden dolayı bu tür bir sergiyi daha önce yapamadıkları belirterek: “Bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Çünkü yaptığımız ürünleri kursiyerlerimiz yanlarında götürüyorlar bizler de sosyal medyadan sergiliyoruz ancak atölyemize gelenlerin görme imkanı olmuyordu. Bunun önüne geçebilmek için böyle bir sergi açmaya karar verdik. Sergimize ilgi yoğun oldu, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.