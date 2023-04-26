Kahramanmaraş’ta Atom Karınca Ali Öztunç Rüzgarı

Seçim ziyaretleri kapsamında Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret eden CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ali Öztunç’un bir esnaf ile diyaloğu dikkat çekti.

Arkadaşının Ali Öztunç ile ilgili arasında geçenleri duyduğunu ileten Sanayi esnafı Fatih Usta, “Keşke Kahramanmaraş’ta sizin gibi bir milletvekili daha olsa. Burada esnaf bir arkadaşımız var. Geçenlerde sohbet ediyorduk sizin konunuz oldu. Esnaf arkadaşımız depremin ilk anlarında kapı kapı dolaşmış kendine yakın olan çok isme gitmiş ama sokakta kaldığı için çadır alamamış. Denk geldiği bir vatandaş CHP Milletvekili Ali Öztunç’u ara o herkese yardımcı oluyor”demiş. Kendisi de numaranızı bulup sizi aramış. Siz buyurun kardeşim demişsiniz ismini de sormadan çadır lazım diyen arkadaşımıza tabi ki buyurun gelin elimizde çadır var hemen verelim demişsiniz.

Arkadaşımız o zor günde sizden bu desteği görmüş. En çok etkilendiği konu ise bana kimsin necisin diye sormadı. Mağduruz çadırımız yok dedim hemen gel verelim dedi. Diğer arkadaşlardan bizi tanıyanlar telefonumuza bakmadı yardımcı da olmadılar dedi. Yani bunu duyduk bizlerde çok sevindik. Keşke sizin gibi bir Milletvekilimiz daha olsa. Bu şehirde sorunlar çözülür insanlar mağdur olmaz. Sizi çok takdir ediyoruz. Birde yakınımızı Ankara da özel bir hastane de ücretsiz ameliyat ettirmişsiniz. Geçenlerde kendisi dua ediyordu. Biz bunları duyunca çok mutlu oluyoruz”dedi.

Bu sohbet sonrası teşekkür eden Öztunç, “Ben hatırlamıyorum. Tabi ki böyle yardımcı olmaya çalıştığımız çok hemşerimiz oluyor. Kendilerine faydalı oluyorsak ne mutlu. Derdi olan arıyor. Derdi sıkıntısı olmayan adam niye arasın. Biz de derdi olana sıkıntısı olana yardımcı olalım diye Milletvekili olduk ve binlerce hemşerim oy verdi. Kendilerine selamlarımı iletin. Hemşerilerimin hangi partili veya kim olduğuna bakmam. Hemşerim benim kardeşimdir tabi ki sorgusuz sualsiz yardımcı olmak benim görevim”diye konuştu.