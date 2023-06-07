Kahramanmaraş’ta ayakkabıcı esnafına geçici iş yerleri teslim edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, esnafların faaliyetlerini sürdürmesi ve ticaretin canlanması için AFAD ve kardeş belediyelerle birlikte şehre yeni geçici çarşılar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ayakkabıcılar Çarşısı’nda faaliyet gösteren ve depremde iş yerleri hasar alan ayakkabıcı esnafı için Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan 25 geçici iş yerinin tahsisi için kura çekilişi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Hayrettin Güngör’ün katılımıyla gerçekleştirilen programda, kura çekimiyle geçici iş yerlerinde hak sahibi olacak esnaflar belirlendi. Geçici iş yerlerinin ticari faaliyetlerini sürdürmeleri noktasında çok önemli olduğunu belirten esnaflar, desteklerinden dolayı Başkan Güngör’e teşekkür etti. Demokrasi Meydanı’nda ayakkabıcı esnafı için oluşturulan geçici iş yeri sayısı toplamda 36’ya ulaştı.

Daima Esnafımızın Yanındayız

Geçici iş yerlerinin esnaflara hayırlı olmasını dileyen Güngör, “Ayakkabıcılar Çarşısı esnafımız için Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan geçici iş yerlerinin kura çekilişini gerçekleştirdik. Öncelikle geçici çarşıda iş yeri sahibi olmaya hak kazanan esnaflarımıza hayırlı olsun diyoruz. Rabbim bereketli kazançlar nasip eylesin. Demokrasi Meydanı’nda ayakkabıcı esnafımız için oluşturduğumuz geçici iş yeri sayısı 36’ya ulaştı. Tüm sektörlerimizi ayağa kaldırmak ve ticari faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için şehir genelinde geçici çarşılar oluşturmaya devam ediyoruz. Bu süreci AFAD ve kardeş belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. İnşallah geçici çarşılarımızın sayısını daha da artıracağız. Daima esnafımızın yanındayız” dedi.