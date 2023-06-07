Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Prof. Tuncay, Kahramanmaraş’ta Dayanışma Kültürünün Geliştirilmesini Anlatacak
Prof. Tuncay, Kahramanmaraş’ta Dayanışma Kültürünün...
SANKO’da “Bir At Bir Murat” Temalı Sergi
SANKO’da “Bir At Bir Murat”...
Başkan Güngör, 1. Sınıf Öğrencisi Muhammet’le Buluştu
Başkan Güngör, 1. Sınıf Öğrencisi...
Kahraman Gençlik Uygulaması 110 Bin Kullanıcıya Ulaştı
Kahraman Gençlik Uygulaması 110 Bin...
Büyükşehir Arterlerde Bakım ve Onarımı Atağını Sürdürüyor
Büyükşehir Arterlerde Bakım ve Onarımı...

Kahramanmaraş’ta ayakkabıcı esnafına geçici iş yerleri teslim edildi

Ayakkabıcılar Çarşısı esnafı için Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan geçici iş yerlerinin kura töreninde konuşan Başkan Güngör, “Tüm sektörlerimizi ayağa kaldırmak ve ticari faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için şehir genelinde geçici çarşılar oluşturmaya devam ediyoruz. Daima esnafımızın yanındayız” dedi.

Kahramanmaraş’ta ayakkabıcı esnafına geçici iş yerleri teslim edildi

Kahramanmaraş’ta ayakkabıcı esnafına geçici iş yerleri teslim edildi

Ayakkabıcılar Çarşısı esnafı için Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan geçici iş yerlerinin kura töreninde konuşan Başkan Güngör, “Tüm sektörlerimizi ayağa kaldırmak ve ticari faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için şehir genelinde geçici çarşılar oluşturmaya devam ediyoruz. Daima esnafımızın yanındayız” dedi.

07 Haziran 2023 Çarşamba 17:54

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, esnafların faaliyetlerini sürdürmesi ve ticaretin canlanması için AFAD ve kardeş belediyelerle birlikte şehre yeni geçici çarşılar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ayakkabıcılar Çarşısı’nda faaliyet gösteren ve depremde iş yerleri hasar alan ayakkabıcı esnafı için Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan 25 geçici iş yerinin tahsisi için kura çekilişi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Hayrettin Güngör’ün katılımıyla gerçekleştirilen programda, kura çekimiyle geçici iş yerlerinde hak sahibi olacak esnaflar belirlendi. Geçici iş yerlerinin ticari faaliyetlerini sürdürmeleri noktasında çok önemli olduğunu belirten esnaflar, desteklerinden dolayı Başkan Güngör’e teşekkür etti. Demokrasi Meydanı’nda ayakkabıcı esnafı için oluşturulan geçici iş yeri sayısı toplamda 36’ya ulaştı.

Daima Esnafımızın Yanındayız

Geçici iş yerlerinin esnaflara hayırlı olmasını dileyen Güngör, “Ayakkabıcılar Çarşısı esnafımız için Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan geçici iş yerlerinin kura çekilişini gerçekleştirdik. Öncelikle geçici çarşıda iş yeri sahibi olmaya hak kazanan esnaflarımıza hayırlı olsun diyoruz. Rabbim bereketli kazançlar nasip eylesin. Demokrasi Meydanı’nda ayakkabıcı esnafımız için oluşturduğumuz geçici iş yeri sayısı 36’ya ulaştı. Tüm sektörlerimizi ayağa kaldırmak ve ticari faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için şehir genelinde geçici çarşılar oluşturmaya devam ediyoruz. Bu süreci AFAD ve kardeş belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. İnşallah geçici çarşılarımızın sayısını daha da artıracağız. Daima esnafımızın yanındayız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Ayakkabıcı Esnafına Geçici Iş Yerleri Teslim Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Tuncay, Kahramanmaraş’ta Dayanışma Kültürünün Geliştirilmesini Anlatacak
Prof. Tuncay, Kahramanmaraş’ta Dayanışma Kültürünün Geliştirilmesini Anlatacak
Öztunç, Kahramanmaraş’taki 10 kilometrelik yolun akıbetini sordu!
Öztunç, Kahramanmaraş’taki 10 kilometrelik yolun akıbetini sordu!
Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı’na hazırlık!
Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı’na hazırlık!
KİÜ’den Depremzede Öğrencilere Moral Ve Psikoteknik Destek Etkinliği
KİÜ’den Depremzede Öğrencilere Moral Ve Psikoteknik Destek Etkinliği
SANKO’da “Bir At Bir Murat” Temalı Sergi
SANKO’da “Bir At Bir Murat” Temalı Sergi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber