Kahramanmaraş’ta Azerbaycan destekli deprem konutları yükseliyor!

Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda inşallah hemşehrilerimiz bir yıl içerisinde konutlarına kavuşacak” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile BAYKAR tarafından Kurtlar Mahallesi’nde temeli atılan 303 deprem konutu ve Önsen TOKİ Konutları inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlgililerden inşaatların son durumuna ilişkin bilgiler alan Başkan Hayrettin Güngör, “TOKİ’miz, hayırseverlerimiz ve kardeş Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş’ımıza yapılmakta olan konutlar yükselmeye devam ediyor. Bugün de Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer ile BAYKAR tarafından Önsen Kurtlar bölgesinde temeli atılan 303 deprem konutunun inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaları mahalinde inceledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda inşallah hemşehrilerimiz bir yıl içerisinde konutlarına kavuşacak. Bu süreçte var gücüyle emek gösteren herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.