Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Vali Ünlüer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Vali Ünlüer’den 30 Ağustos Zafer...
KMTSO Başkanı Buluntu’dan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı
KMTSO Başkanı Buluntu’dan ‘30 Ağustos...
SANKO Rektörü Dağlı’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan 30 Ağustos...
ASİD Genel Başkanı Yıldırım’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
ASİD Genel Başkanı Yıldırım’dan 30...
SAMER Yayınları ‘Ulusal Yayınevi’ Niteliği Kazandı
SAMER Yayınları ‘Ulusal Yayınevi’ Niteliği...

Kahramanmaraş’ta Azerbaycan destekli deprem konutları yükseliyor!

Vali Mükerrem Ünlüer ile Önsen Kurtlar bölgesindeki kalıcı konut inşaatlarında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “TOKİ’miz, hayırseverlerimiz ve kardeş Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş’ımıza yapılmakta olan konutlar yükselmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta Azerbaycan destekli deprem konutları yükseliyor!

Kahramanmaraş’ta Azerbaycan destekli deprem konutları yükseliyor!

Vali Mükerrem Ünlüer ile Önsen Kurtlar bölgesindeki kalıcı konut inşaatlarında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “TOKİ’miz, hayırseverlerimiz ve kardeş Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş’ımıza yapılmakta olan konutlar yükselmeye devam ediyor.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:15

Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda inşallah hemşehrilerimiz bir yıl içerisinde konutlarına kavuşacak” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile BAYKAR tarafından Kurtlar Mahallesi’nde temeli atılan 303 deprem konutu ve Önsen TOKİ Konutları inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlgililerden inşaatların son durumuna ilişkin bilgiler alan Başkan Hayrettin Güngör, “TOKİ’miz, hayırseverlerimiz ve kardeş Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş’ımıza yapılmakta olan konutlar yükselmeye devam ediyor. Bugün de Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer ile BAYKAR tarafından Önsen Kurtlar bölgesinde temeli atılan 303 deprem konutunun inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaları mahalinde inceledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda inşallah hemşehrilerimiz bir yıl içerisinde konutlarına kavuşacak. Bu süreçte var gücüyle emek gösteren herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Destekli Deprem Konutları Yükseliyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin ilk belediye tekstil fabrikası Elbistan’da açıldı!
Türkiye’nin ilk belediye tekstil fabrikası Elbistan’da açıldı!
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
Vali Ünlüer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Vali Ünlüer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
KMTSO Başkanı Buluntu’dan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı
KMTSO Başkanı Buluntu’dan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı
SANKO Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başladı
SANKO Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başladı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber