Kahramanmaraş’ta Balık Festivaline Büyük İlgi

Denize kıyısı olmamasına rağmen ürettiği balıkları tüm dünyaya pazarlayan ve tatlı su balıkçılığı üretimi noktasında 2. sırada olan Kahramanmaraş’ta ‘Balık Festivali’ düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ilçe belediyeleri ve Balıkçılar Derneği ile işbirliğinde Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen festival vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yöresel halk oyunlarıyla başlayan festival, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Ardından Balıkçılar Derneği İbrahim Sarı, İl Tardım Müdür Vekili Mustafa Bozkurt, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Çam ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, günün anlam ve önemine binaen birer selamlama konuşması yaptı.

Yapılan konuşmalarla birlikte, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, festivalin düzenlenmesinde destekleri olan belediye başkanlarına teşekkür plaketi verdi.

Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından minik okçular, davetlilere marifetlerini sergiledi. Minik okçulardan etkilenen il protokolü sembolik birer atış yaptı.

Festivale katılan kent protokolü ile davetliler, alanda stant açan balıkçılarla da sohbet ederek, Kahramanmaraş’ta üretilen balık popülasyonu hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Festival, Kahramanmaraş plakasından yola çıkarak kurulan 46 metre uzunluğundaki mangalda pişirilen balıkların davetlilere ikram edilmesiyle sona erdi.