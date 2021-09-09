Kahramanmaraş’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

İlçeye bağlı Şekeroba Mahallesi’nde yer alan Yunus Emre Ortaokulu, 16 öğrencisini Fen Lisesi başta olmak üzere, nitelikli okullara yerleştirdi.

Elde edilen başarıdan dolayı Yunus Emre Ortaokulunda idareci ve öğrencilerle bir araya gelen İyilik Hareketi Kahramanmaraş Dostluk Grubu Derneği Başkanı Abdurrahman Akbaba, “Dernek olarak Şekeroba Mahallemizdeki başarıyı bizlere dernek üyemiz ve öğrenci velisi Necla Bolat Limon hanımefendi bildirdi, bizde arkadaşlarımızla hazırlanan program çerçevesinde pandemi kurallarına uyarak ziyaretimizi gerçekleştirdik, onlarla sohbet etme imkanı bulduk ve gözlerindeki mutluluk, sevinç ve heyecanı gördük. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı, okul müdürümüz Hasan Bayır'ın şahsında idarecilerimizi ve öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyoruz "dedi.

Okul Müdürü Hasan Bayır ise, DOSTDER Başkanı Abdurrahman Akbaba ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederek, “İlimizdeki önemli bir sivil toplum kuruluşunun anlamlı ziyareti ve öğrencilerimizle hayata ve geleceğe dair sohbetleri bizim için çok kıymetlidir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından DOSTDER yönetimi, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.