Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 13°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’in Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’in Yeni Yıl Mesajı
Göksun Millet Konağı ve Meydanı Tamamlandı
Göksun Millet Konağı ve Meydanı...
SANKO Holding onursal başkanı Konukoğlu’na vefa ödülü
SANKO Holding onursal başkanı Konukoğlu’na...
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi

Kahramanmaraş’ta basın mensubu olmak

2006 Yılında AK PARTİ Kahramanmaraş İl Teşkilatında görev almam ile birlikte, Şehrimizde faaliyet gösteren basın mensubu arkadaşlarımla yakın çalışma fırsatı bularak, hemen hemen büyük çoğunluğunu yakından tanıma imkanım oldu.

Kahramanmaraş’ta basın mensubu olmak

Kahramanmaraş’ta basın mensubu olmak

2006 Yılında AK PARTİ Kahramanmaraş İl Teşkilatında görev almam ile birlikte, Şehrimizde faaliyet gösteren basın mensubu arkadaşlarımla yakın çalışma fırsatı bularak, hemen hemen büyük çoğunluğunu yakından tanıma imkanım oldu.

01 Ocak 2021 Cuma 13:48
banner459

Şunu çok samimi itiraf ederim ki, bu şehrin basın emekçilerinin çok büyük çoğunluğu birçok illere kıyaslandığında hakikaten kalite çıtası çok yüksek ve değerli. Yeterki onları anlamaya, dinlemeye çalışalım.

Basın, bir toplumun haber alma ve bilinçlenmesinde önemli unsurdur. Düşününki bir Şehirde hiç basın olmasa nasıl olur, bence tamamen, ruhsuz, renksiz ve sessiz bir hayat olur, nasıl ki bir yemeğin tuza, şekere ihtiyacı varsa bizlerinde, şehirlerinde bu emekçi kardeşlerimize ihtiyacı vardır.

Bugün gelinen noktada, birçok arkadaşımızla yaptığım samimi sohbetlerde basın mensubu arkadaşlarımızın görevlerini çok zor şartlarda ifa ettiğini, birçok kesimden gerekli ilgi ve desteği yeterince görmediklerini, bu durumdan duydukları üzüntüleri dile getirmektedirler.

Maalesef, pandemi etkisiyle bu şartlar daha da ağırlaştı...

Kahramanmaraş sanayisi ve siyaseti ile güçlü bir şehir. Hepimiz bu arkadaşlarımızın sorunlarına biraz daha duyarlılık gösterip, görevini düzgün yapan, meslek ahlak ve ilkelerine özen göstererek, özveri ile çalışan bu arkadaşlarımıza bu zor zamanlarda her anlamda destek olmaya gayret etmeliyiz düşüncesindeyim.

Son olarak; Yerel Basınımızı önemseyelim, hak edene hak ettiği değeri, sevgi ve saygıyı gösterelim, emeklerini görmezden gelmeyelim, onlara yanlarında olduğumuz hissini her fırsatta göstererek destekte bulunmaya ve Kahramanmaraş’ta Basının çıtasını daha yükseğe çıkarmaya gayret göstermeye çalışalım.

Bu vesile ile kıymetli Basın Mensubu arkadaşlarımızın 2021 yılının, sağlık, mutluluk ve huzurla emeklerinin bol kazanca dönüşeceği bir yıl olmasını diliyorum.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta vali, belediye başkanı ve emniyet müdüründen yılbaşı mesaisi
Kahramanmaraş’ta vali, belediye başkanı ve emniyet müdüründen yılbaşı mesaisi
Başkan Mahçiçek’in Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’in Yeni Yıl Mesajı
Kahramanmaraş'ta EBA destek noktası kırsalda yaşayan çocukların ayağına gitti
Kahramanmaraş'ta EBA destek noktası kırsalda yaşayan çocukların ayağına gitti
Göksun Millet Konağı ve Meydanı Tamamlandı
Göksun Millet Konağı ve Meydanı Tamamlandı
Kahramanmaraş'ta sessiz sokaklar "gece kartalları"na emanet
Kahramanmaraş'ta sessiz sokaklar "gece kartalları"na emanet

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber