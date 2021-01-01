Kahramanmaraş’ta basın mensubu olmak

Şunu çok samimi itiraf ederim ki, bu şehrin basın emekçilerinin çok büyük çoğunluğu birçok illere kıyaslandığında hakikaten kalite çıtası çok yüksek ve değerli. Yeterki onları anlamaya, dinlemeye çalışalım.

Basın, bir toplumun haber alma ve bilinçlenmesinde önemli unsurdur. Düşününki bir Şehirde hiç basın olmasa nasıl olur, bence tamamen, ruhsuz, renksiz ve sessiz bir hayat olur, nasıl ki bir yemeğin tuza, şekere ihtiyacı varsa bizlerinde, şehirlerinde bu emekçi kardeşlerimize ihtiyacı vardır.

Bugün gelinen noktada, birçok arkadaşımızla yaptığım samimi sohbetlerde basın mensubu arkadaşlarımızın görevlerini çok zor şartlarda ifa ettiğini, birçok kesimden gerekli ilgi ve desteği yeterince görmediklerini, bu durumdan duydukları üzüntüleri dile getirmektedirler.

Maalesef, pandemi etkisiyle bu şartlar daha da ağırlaştı...

Kahramanmaraş sanayisi ve siyaseti ile güçlü bir şehir. Hepimiz bu arkadaşlarımızın sorunlarına biraz daha duyarlılık gösterip, görevini düzgün yapan, meslek ahlak ve ilkelerine özen göstererek, özveri ile çalışan bu arkadaşlarımıza bu zor zamanlarda her anlamda destek olmaya gayret etmeliyiz düşüncesindeyim.

Son olarak; Yerel Basınımızı önemseyelim, hak edene hak ettiği değeri, sevgi ve saygıyı gösterelim, emeklerini görmezden gelmeyelim, onlara yanlarında olduğumuz hissini her fırsatta göstererek destekte bulunmaya ve Kahramanmaraş’ta Basının çıtasını daha yükseğe çıkarmaya gayret göstermeye çalışalım.

Bu vesile ile kıymetli Basın Mensubu arkadaşlarımızın 2021 yılının, sağlık, mutluluk ve huzurla emeklerinin bol kazanca dönüşeceği bir yıl olmasını diliyorum.