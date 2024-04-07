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Kahramanmaraş’ta bayramda ulaşım ücretsiz olacak!

Sosyal belediyecilik çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren ve daima vatandaşın yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca belediye ve özel halk otobüslerinin ücretsiz toplu taşıma hizmeti vereceğini duyurdu.

Kahramanmaraş’ta bayramda ulaşım ücretsiz olacak!

Kahramanmaraş’ta bayramda ulaşım ücretsiz olacak!

Sosyal belediyecilik çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren ve daima vatandaşın yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca belediye ve özel halk otobüslerinin ücretsiz toplu taşıma hizmeti vereceğini duyurdu.

07 Nisan 2024 Pazar 17:41

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak uygulama 12 Nisan Cuma günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Ücretsiz toplu taşıma hizmeti şehir merkezinin yanı sıra Afşin, Elbistan ve Göksun ilçeleri ile Ayvalı’da da geçerli olacak.Yapılan açıklamada; Ramazan Bayramı’nda hizmet verecek toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerinehttps://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresinden ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği ve toplu ulaşım ile ilgili 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Bayramda Ulaşım ücretsiz Olacak!
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