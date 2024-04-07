Kahramanmaraş’ta bayramda ulaşım ücretsiz olacak!

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak uygulama 12 Nisan Cuma günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Ücretsiz toplu taşıma hizmeti şehir merkezinin yanı sıra Afşin, Elbistan ve Göksun ilçeleri ile Ayvalı’da da geçerli olacak.Yapılan açıklamada; Ramazan Bayramı’nda hizmet verecek toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerinehttps://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresinden ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği ve toplu ulaşım ile ilgili 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.