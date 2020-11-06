Kahramanmaraş’ta bazı bölgelere park yasağı geldi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta bulvar ve caddelere 24 saat park yasağının geleceğini duyurdu.

İşte İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 7 Kasım 2020 Cumartesi günü ilimize yapacağı ziyaret kapsamında alınacak emniyet ve trafik tedbirleri ile ilgili olarak;

06 Kasım 2020 Cuma günü saat 20.00'den 07 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar,

1- Havalimanı-Sanayi Kavşak - Arsan Kavşak - Madalyonlu Kavşak - Azerbaycan Bulvarı - Yeni Hükümet Bulvarı - Kuddusi Baba Bulvarı - Ali Sezal Bulvarı - Malik Ejder Caddesi - Stat Caddesi ve 12 Şubar Stat çevresindeki güzergahı,

2- Havalimanı - Sanayi Kavşağı - Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı - Müftülük Meydanı - Trabzon Bulvarı - Valilik - Kıbrıs Meydanı güzargahı,

3- Madalyonlu Kavşak - Kayseri Çevreyolu - Ağbeyli Kavşak - Kılavuzlu Kavşak Arası güzergahlarında (servis yolları dâhil geliş-gidiş istikametler) araç park edilmemesi, park edilen araçların güvenlik amacıyla çekici ile otoparka akınacağı,

- Merkezi güzergahlarda yoğunluk yaşanmaması adına programa katılacak vatandaşlarımız haricindeki diğer sürücülerimizin yukarıda belirtilen yollar haricinde alternatif güzergahları tercih etmeleri,

- Toplu taşıma ile etkinliğe katılacak vatandaşlarımızın Piazza AVM yanı ve 15 Temmuz Millet Bahçesi altında bulunan Gayberli Kamyon Garajını park alanı olarak kullanmaları,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."