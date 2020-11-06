Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 19°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör ‘Hayırlı olsun Kahramanmaraş’
Başkan Güngör ‘Hayırlı olsun Kahramanmaraş’
Şiir ve Edebiyat Günlerine Rekor Başvuru
Şiir ve Edebiyat Günlerine Rekor...
Çini Kursu Meyvelerini Verdi
Çini Kursu Meyvelerini Verdi
Rektör Can, Stratejik Araştırmalar Kongresine Katıldı
Rektör Can, Stratejik Araştırmalar Kongresine...
Kalekaya Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Kalekaya Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Kahramanmaraş’ta bazı bölgelere park yasağı geldi

Kahramanmaraş 7. Olağan il kongresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 7 Kasım 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş’ta bazı bölgelere park yasağı geldi

Kahramanmaraş’ta bazı bölgelere park yasağı geldi

Kahramanmaraş 7. Olağan il kongresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 7 Kasım 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

06 Kasım 2020 Cuma 10:06
banner459

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta bulvar ve caddelere 24 saat park yasağının geleceğini duyurdu.

İşte İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 7 Kasım 2020 Cumartesi günü ilimize yapacağı ziyaret kapsamında alınacak emniyet ve trafik tedbirleri ile ilgili olarak;

06 Kasım 2020 Cuma günü saat 20.00'den 07 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar,

1- Havalimanı-Sanayi Kavşak - Arsan Kavşak - Madalyonlu Kavşak - Azerbaycan Bulvarı - Yeni Hükümet Bulvarı - Kuddusi Baba Bulvarı - Ali Sezal Bulvarı - Malik Ejder Caddesi - Stat Caddesi ve 12 Şubar Stat çevresindeki güzergahı,

2- Havalimanı - Sanayi Kavşağı - Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı - Müftülük Meydanı - Trabzon Bulvarı - Valilik - Kıbrıs Meydanı güzargahı,

3- Madalyonlu Kavşak - Kayseri Çevreyolu - Ağbeyli Kavşak - Kılavuzlu Kavşak Arası güzergahlarında (servis yolları dâhil geliş-gidiş istikametler) araç park edilmemesi, park edilen araçların güvenlik amacıyla çekici ile otoparka akınacağı,

- Merkezi güzergahlarda yoğunluk yaşanmaması adına programa katılacak vatandaşlarımız haricindeki diğer sürücülerimizin yukarıda belirtilen yollar haricinde alternatif güzergahları tercih etmeleri,

- Toplu taşıma ile etkinliğe katılacak vatandaşlarımızın Piazza AVM yanı ve 15 Temmuz Millet Bahçesi altında bulunan Gayberli Kamyon Garajını park alanı olarak kullanmaları,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son Güncelleme: 06.11.2020 13:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Onikisubat ilçe Başkanı köy çocuklarına kitap dağıttı
CHP Onikisubat ilçe Başkanı köy çocuklarına kitap dağıttı
Kahramanmaraş Göksun arası 71 kilometreye düşüyor
Kahramanmaraş Göksun arası 71 kilometreye düşüyor
Kongre öncesi Ak Partiden birlik mesajı
Kongre öncesi Ak Partiden birlik mesajı
Gönüllerde deprem olmasın
Gönüllerde deprem olmasın
Şiir ve Edebiyat Günlerine Rekor Başvuru
Şiir ve Edebiyat Günlerine Rekor Başvuru

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber