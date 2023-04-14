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Kahramanmaraş’ta Belediye 156 işçi alımı yapacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve AKBEL A.Ş. bünyesinde geçici işçi olarak çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Kahramanmaraş’ta Belediye 156 işçi alımı yapacak!

Kahramanmaraş’ta Belediye 156 işçi alımı yapacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve AKBEL A.Ş. bünyesinde geçici işçi olarak çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

14 Nisan 2023 Cuma 11:31

Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

1,2,3,4,5,6 ve 7 sıra numaralı unvanlar son müracaat tarihi itibariyle 45 yaşını, 8 sıra numaralı unvan için 35 yaşını geçmemiş olmak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Benzeri işlerde çalışmış olmak tercih sebebidir.

5 ve 6 sıra numaralı unvan için Elbistan, 7 sıra numaralı unvan için Pazarcık, diğer sıralardaki unvanlar için Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olmak.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

6 ve 7 sıra numaralı unvanlar için,

Tercihen biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikasına sahip olmak.

İlaçlama işini yapmasına engel herhangi bir sağlık problemi olmamak.

Tercihen en az (B) sınıfı ehliyete sahip olmak.

Her aday şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.

Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 12 Nisan 2023 / 17 Nisan 2023 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-as-gecici-personel-alim-ilani-basvuru-formu-12042023 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Genel Hükümler

1,2,3,4,5 ve 8 sıra numaralı unvanlar 5 ay 29 gün süreyle, 6 ve 7 sıra numaralı unvanlar 8 ay süreyle istihdam edilecektir.

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Kahramanmaraş’ta Belediye 156 Işçi Alımı Yapacak!
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