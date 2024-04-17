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Kahramanmaraş’ta belediye başkanları bir araya geldi!

Tüm ilçe belediye başkanları ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “İnşallah el birliğiyle Kahramanmaraş’ımızı eskisinden çok daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi.

Kahramanmaraş’ta belediye başkanları bir araya geldi!

Kahramanmaraş’ta belediye başkanları bir araya geldi!

Tüm ilçe belediye başkanları ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “İnşallah el birliğiyle Kahramanmaraş’ımızı eskisinden çok daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi.

17 Nisan 2024 Çarşamba 15:31

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde vatandaşların teveccühüyle seçilerek göreve başlayan ilçe belediye başkanlarını makamında ağırladı.

İlçe belediye başkanlarını tek tek tebrik ederek yeni görevlerinde muvaffakiyetler dileyen Başkan Fırat Görgel, birliktelik mesajı verdi.

İstişare toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, “Bugün ilçe belediye başkanlarımızın tamamını Büyükşehir Belediyemizde misafir ederek hep birlikte ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Şehrimize dair istişarelerde bulunduk. İnşallah ayırmadan, ayrışmadan hep birlikte şehrimize hizmet edecek ve yeni Kahramanmaraş’ın inşası için büyük bir koordinasyon ve özveriyle çalışacağız. El birliğiyle Kahramanmaraş’ımızı eskisinden çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Bu noktada destek ve gayretleri için tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim muvaffak eylesin” cümlelerini kaydetti.

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Kahramanmaraş’ta Belediye Başkanları Bir Araya Geldi!
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