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Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde artış gösteren tıbbı atıkları da titizlikle bertaraf ediyor. Filosuna yeni bir araç da ekleyen Büyükşehir, bu yıl içerisinde bin 300 ton atığı bertaraf etti.

Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde artış gösteren tıbbı atıkları da titizlikle bertaraf ediyor. Filosuna yeni bir araç da ekleyen Büyükşehir, bu yıl içerisinde bin 300 ton atığı bertaraf etti.

07 Aralık 2020 Pazartesi 16:40
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra tıbbi atıkları da bertaraf ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla kamuya açık tüm alanlar sterilize edilirken, sağlık kuruluşlarında toplanan tıbbi atıklar da bertaraf ediliyor. Bu kapsamda filosunu güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, pandemi günlerinden itibaren toplam bin 300 ton tıbbi atığı bertaraf etti.

Tıbbi Atıklarda Yüzde 35’lik Artış

Konu ile ilgili olarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, tıbbi atık oranının yüzde 35 oranında arttığı belirtildi. Açıklamada, “Ekiplerimiz bu yıl, Kasım ayına kadar bin 300 ton tıbbi atığı toplayarak bertaraf etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 960 tondu. İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinin etkisiyle tıbbi atıklarda yüzde 35 oranında bir artış yaşandı. Bu kapsamda filomuzu güçlendirdik. Hemşehrilerimizin sağlığı için tıbbi atıkları titizlikle toplayıp, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisimizde bertaraf ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Kahramanmaraş’ta Bin 300 Ton Tıbbi Atık Bertaraf Edildi
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