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Kahramanmaraş’ta binevler bölgesine asfalt serimi başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi’nde son aşama olan asfalt ve refüj düzenleme çalışmalarına başladı. Başkan Güngör, “İnşallah kısa süre içerisinde son çalışmalarımızı da tamamlayarak caddelerimizi yenilenen alt ve üstyapısıyla şehrimizin ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Kahramanmaraş’ta binevler bölgesine asfalt serimi başladı!

Kahramanmaraş’ta binevler bölgesine asfalt serimi başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi’nde son aşama olan asfalt ve refüj düzenleme çalışmalarına başladı. Başkan Güngör, “İnşallah kısa süre içerisinde son çalışmalarımızı da tamamlayarak caddelerimizi yenilenen alt ve üstyapısıyla şehrimizin ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

22 Haziran 2023 Perşembe 18:59

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremleri sebebiyle yarım kalan projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Binevler bölgesinin en işlek arterlerini kapsayan Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi’nde de son aşama olan refüj düzenleme ve asfalt çalışmalarına başlandı. Asrın felaketinde hasar alan ve yıkımına karar verilen binaların yıkımının tamamlandığı bölgelerdeki arterler asfaltlanıyor. Alparslan Türkeş Bulvarı’nda zemin hazırlığı tamamlanan kısımlar sıcak asfaltla buluşturuluyor. Asfalt, refüj düzenleme ve peyzaj uygulamalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla arterin yenilenen yüzüyle hizmete alınması hedefleniyor.

Yenilenen Yüzüyle Hizmete Sunulacak

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında bölgede deprem öncesinde yağmursuyu, kanalizasyon ve içmesuyualtyapı yenileme çalışmaları ile yürüyüş ve bisiklet yolunun imalatını ve caddenin aydınlatmasını tamamlamıştık. Sona geldiğimiz bu projemizdeyaşadığımız afet sebebiyle eksik kalan kısımlar vardı. Şimdi tekrar bölgede çalışmalara başladık. Yıkım çalışmalarının tamamlandığı bölgelerin asfaltını atıyor ve refüj düzenlemelerini yapıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde son çalışmalarımızı da tamamlayarak Binevler bölgemizi yenilenen alt ve üstyapısıyla şehrimizin ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.06.2023 21:06
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Kahramanmaraş’ta Binevler Bölgesine Asfalt Serimi Başladı!
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