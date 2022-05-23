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Kahramanmaraş’ta ‘Biz birlikte güçlüyüz bahar şenliği’

Kahramanmaraşlı iş insanı Adem Mağralı tarafından Dulkadiroğlu İlçesi Aksu Mahallesinde düzenlenen “Biz Birlikte Güçlüyüz” bahar şenliği yoğun katılımla gerçekleşti.

Kahramanmaraş’ta ‘Biz birlikte güçlüyüz bahar şenliği’

Kahramanmaraş’ta ‘Biz birlikte güçlüyüz bahar şenliği’

Kahramanmaraşlı iş insanı Adem Mağralı tarafından Dulkadiroğlu İlçesi Aksu Mahallesinde düzenlenen “Biz Birlikte Güçlüyüz” bahar şenliği yoğun katılımla gerçekleşti.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:15
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Çocuklar için çeşitli oyunlar ve yarışmaların yapıldığı Bahar Şenliğinde misafirlere, Kahramanmaraş’ın yerel lezzetleri arasında başı çeken firik ve dondurma ikram edildi.

Kendileri için kurulan oyun parkında doyasıya eğlenen çocuklar, alanda bulunan palyaçolarla fotoğraf çekilerek, güzel vakit geçirdiler.

Erhan Ersavaş’ın sunumuyla gerçekleştirilen programda Kahramanmaraşlı sanatçılar Ali Ağca, Edanur Coşkun, Ali Can ve Yusuf İslam Bilir konser verdi. Daha sonra katılımcılar Müjgan Paçacı İle sportif aktiviteler gerçekleştirdi.

Yapılan şenlik hakkında bilgi veren Adem Mağralı, “Geçen hafta olumsuz hava koşulu nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığımız Bahar şenliğimizi bugün gerçekleştirdik. Son yıllarda malesef komşuluk dahil olmak üzere bir çok örf ve adetimizi unuttuk. Bizler de bugün birliktelik duygusunu, komşuluk duygusunu pekiştirmek ve minik yavrularımızı mutlu etmek amacıyla dostlarımızın da katkılarıyla güzel bir gün geçirdik. Hem çocuklar hem de yetişkinler için hoş vakit geçirebilecekleri güzel etkinlikler planladık. Hep birlikte geleneksel oyunlarımızı oynadık , yerel sanatçı kardeşlerimiz şarkılarla türkülerle bizlere müzik ziyafeti verdiler ve geleneksel ürünlerimizden ikramlarımız oldu. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi, biz birlikteyiz güçlüyüz dedi.

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Kahramanmaraş’ta ‘Biz Birlikte Güçlüyüz Bahar şenliği’
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