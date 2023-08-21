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Kahramanmaraş’ta Bulutoğlu grup yolu yenileniyor!

Şehrin yeni turizm yatırımı Ali Kayası Cam Teras için Bulutoğlu Mahallesi’nden yaklaşık 15 kilometrelik yeni bir yol açan Büyükşehir Belediyesi, Andırın yol ayrımından Menzelet’e uzanan grup yolunu da genişletiyor.

Kahramanmaraş’ta Bulutoğlu grup yolu yenileniyor!

Kahramanmaraş’ta Bulutoğlu grup yolu yenileniyor!

Şehrin yeni turizm yatırımı Ali Kayası Cam Teras için Bulutoğlu Mahallesi’nden yaklaşık 15 kilometrelik yeni bir yol açan Büyükşehir Belediyesi, Andırın yol ayrımından Menzelet’e uzanan grup yolunu da genişletiyor.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 18:32

6 metreden 10 metre genişliğe çıkarılan yoldan memnun olan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Şehir merkezinde ve ilçelerde ulaşımı iyileştirmek için yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi’nde bulunan ve Ali Kayası ile Menzelet Mesire Alanı’na ulaşım sağlayan arterde asfalt öncesi zemin hazırlıkları gerçekleştiriyor.

Ekipler aynı zamanda Bulutoğlu ve Kürtül mahallelerinin de kullandığı, Menzelet’e kadar uzanan grup yolunu da yeniliyor.

Darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan arterin genişliği 6 metreden 10 metreye çıkarılırken, bölgede sürdürülen zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından asfaltlama yapılacak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çalışmalarda sona yaklaşılan Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri ile şehrimizin önemli turizm alanlarından Menzelet Mezire Alanı’na ulaşım sağlayan yolda tamamlanan genişletme çalışmalarının ardından asfalt öncesi zemin hazırlıklarına geçildi. Zemin hazırlıkları sonrası asfaltla buluşturulacak 20 kilometrelik arterle turizm tesislerinin ulaşım standardı iyileştirilecek. Aynı zamanda Bulutoğlu ve Kürtül mahallelerimizin ulaşımda kullandığı grup yolu da tamamen yenilenmiş olacak. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş’ta Bulutoğlu Grup Yolu Yenileniyor!
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