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Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesine 62 işçi alınacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, personel alımı ilanıyla 62 işçi arayışında. İş ilanı kapsamında, AKBEL A.Ş. bünyesinde Ali Kayası Cam Teras Tesislerinde ve diğer birimlerinde 5 ay 29 gün süreyle geçici işçi olarak çalışacak personel alınacak. İş ilanında toplamda 10 güvenlik görevlisi, 50 işçi ve 2 kasap alımı yapılacak.

Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesine 62 işçi alınacak!

Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesine 62 işçi alınacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, personel alımı ilanıyla 62 işçi arayışında. İş ilanı kapsamında, AKBEL A.Ş. bünyesinde Ali Kayası Cam Teras Tesislerinde ve diğer birimlerinde 5 ay 29 gün süreyle geçici işçi olarak çalışacak personel alınacak. İş ilanında toplamda 10 güvenlik görevlisi, 50 işçi ve 2 kasap alımı yapılacak.

11 Ekim 2023 Çarşamba 11:06

İş Başvuru Şartları

İş başvurusu yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak.

Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak.

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) unvanı için ek şartlar:

Üniversitelerin Özel Güvenlik ve Koruma bölümünden mezun olmak.

5188 sayılı Kanun gereği Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 35 yaşını geçmemiş olmak.

Erkek olmak.

Beden İşçisi (Genel) unvanı için ek şartlar:

Tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

En az lise mezunu olmak. (Tercihen, sırasıyla lisans ve ön lisans mezunu olmak)

Son müracaat tarihi itibarıyla 40 yaşını geçmemiş olmak.

Kasap unvanı için ek şartlar:

Tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

Kalfalık / Ustalık ve MYK belgelerinden herhangi birine sahip olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 45 yaşını geçmemiş olmak.

Başvuru Süreci

Başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurularını 10 Ekim 2023 ile 15 Ekim 2023 tarihleri arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi sona ermeden ilan edilen web adresi üzerinden başvurularını tamamlamaları önemlidir.

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Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesine 62 Işçi Alınacak!
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