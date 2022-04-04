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Kahramanmaraş’ta Büyükşehir’den Sürücülere Yol Uyarısı

Büyükşehir Belediyesi, kanalizasyon hattı çalışmaları dolayısıyla Vezir Hoca Bulvarı’nın tek şeridinin 15 Nisan Cuma gününe kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta Büyükşehir’den Sürücülere Yol Uyarısı

Kahramanmaraş’ta Büyükşehir’den Sürücülere Yol Uyarısı

Büyükşehir Belediyesi, kanalizasyon hattı çalışmaları dolayısıyla Vezir Hoca Bulvarı’nın tek şeridinin 15 Nisan Cuma gününe kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

04 Nisan 2022 Pazartesi 18:30
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, Dulkadiroğlu Güneşevler Mahallesi’nde kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, alınan UKOME kararları doğrultusunda Vezir Hoca Bulvarı’nın tek şeridi 5 – 15 Nisan tarihleri arasında trafiğe kapalı olacak. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda karara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından Vezir Hoca Bulvarı’nda altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Vezir Hoca Bulvarı’nın tek şeridi 5 – 15 Nisan tarihleri arasında ulaşıma kapatılmıştır. Vatandaşlarımız trafikte dikkatli olmaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 04.04.2022 18:38
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Kahramanmaraş’ta Büyükşehir’den Sürücülere Yol Uyarısı
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