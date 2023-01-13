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Kahramanmaraş’ta çamuru sanata dönüştürüyorlar!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Suzan Hakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan seramik kursu kadınlardan ilgi görüyor. Kursta eğitim alan kadınlar hem seramik sanatını öğreniyor hem de emeklerini kazanca dönüştürüyor.

Kahramanmaraş’ta çamuru sanata dönüştürüyorlar!

Kahramanmaraş’ta çamuru sanata dönüştürüyorlar!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Suzan Hakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan seramik kursu kadınlardan ilgi görüyor. Kursta eğitim alan kadınlar hem seramik sanatını öğreniyor hem de emeklerini kazanca dönüştürüyor.

13 Ocak 2023 Cuma 16:43

Kursiyerler, seramikten vazo, tepsi, sürahi, kase gibi çeşitli süs eşyaları üretiyor. Üretilen ürünlerden Büyükşehir ve Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslarda sergi düzenleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen kursa, özel gereksinimli 25 kadın başvurdu. Kültür Park’ta devam eden seramik kursu 6 ay devam edecek ve kurs sonunda kursiyerlere sertifika verilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Tuğba Gökçen, kursla ilgili şunları söyledi: “Burada aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığımızın finanse etmiş olduğu Kahramanmaraş valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi ile beraber yürüttüğümüz atölyelerimizde bulunmaktayız, seramik atölyesindeyiz. Yades projesi kapsamında bir atölye gerçekleştirdik. 65 yaş üzeri yaşlılarımız buraya gelerek hem sanatı öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar. Aktif yaşama katılımlarını artırıyorlar. burada aynı zamanda kendi akranlarıyla bir araya gelerek motivasyonlarını artırıyorlar. yapmış oldukları ürünleri de sergileyerek bunun mutluluğunu ve hazzını tadıyorlar. Gözlerindeki ışıltıyı görünce tabii bizler de mutlu oluyoruz."

Seramik kursu hocası Ayşe Ayrılmış ise, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Suzan hakim bilgili Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan kurslarımızda seramik biçimlendirme çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışmalarımızda çamuru biçimlendirerek daha sonra kurutma aşamasına geçiyoruz. Akabinde ise sırlama ve fırınlama aşaması yer alıyor.ürünlerimiz yıl sonunda sergilendikten sonra bir kısmı kursiyerlerimize teslim ediliyor diğerleri ise kendi şube müdürlüğümüzde kalıyor. Bu şekilde sanat değeri olan çalışmalar yapmaktayız" dedi.

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Kahramanmaraş’ta çamuru Sanata Dönüştürüyorlar!
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