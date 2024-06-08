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Kahramanmaraş’ta canlı hayvan borsası’nda hareketlilik başladı!

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besiciler Canlı Hayvan Borsası’nda yerini almaya başladı. Vatandaşlar, Canlı Hayvan Borsası’nda kurbanlık alışverişlerini daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda yapabilecek.

Kahramanmaraş’ta canlı hayvan borsası’nda hareketlilik başladı!

Kahramanmaraş’ta canlı hayvan borsası’nda hareketlilik başladı!

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besiciler Canlı Hayvan Borsası’nda yerini almaya başladı. Vatandaşlar, Canlı Hayvan Borsası’nda kurbanlık alışverişlerini daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda yapabilecek.

08 Haziran 2024 Cumartesi 09:38

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehirde hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Kurbanlık alışverişlerinin daha iyi koşullarda yapılabilmesi için Canlı Hayvan Borsası’nda oluşturulan padokların kiralama işlemlerinin tamamlanmasının ardından besiciler yerini almaya başladı. Vatandaşlar,Canlı Hayvan Borsası’nda kurbanlık alışverişlerini daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda yapabilecek.

Afşin, Kılılı, Andırın, Çağlayancerit, Göksun ve Pazarcık kesimhanelerinde de Kurban Bayramı’nda vatandaşlara hizmet vermek için hazırlıklar sürüyor.

Kesimhanelerde büyükbaş hayvan kesim ücreti 2 bin 500 TL, küçükbaş hayvan kesim ücretleri ise 500 TL olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; vatandaşların kurbanlık alışverişi ve kesimini daha hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için Canlı Hayvan Borsası ve kesim tesislerinde hazırlıkların sürdüğü, daha temiz bir Kahramanmaraş için temizlik ve ilaçlama ekibinin bayram boyunca sahada olacağı belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Canlı Hayvan Borsası’nda Hareketlilik Başladı!
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