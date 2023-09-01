Kahramanmaraş’ta çarşı merkezi zemin artı 3 ve 4 kat olarak tasarlandı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanlarının katılımıyla rutin olarak gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından, basın mensuplarına şehirdeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Hayrettin Güngör; şehrin imarı ve inşası noktasında gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar, zemin etüt çalışmaları, kalıcı konut ve iş yerleri, orta hasarlı binaların durumu gibi pek çok konuya ilişkin bilgiler aktardı.

Paydaşlarımızla İstişarelerde Bulunuyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle şehrimizin imar ve inşası için üst düzeyde bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. İlçe belediye başkanlarımızla periyodik toplantılar yaparak aldığımız kararları hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Bu kararların olgunlaşması için imar komisyonumuz, imar birimlerimiz ve ilgili meslek odalarımızla toplantılar yapıyor ve görüşlerini alıyoruz. Daha önce aldığımız kararlarla, uygun olmayan alanlar haricindeki alanlarda az hasarlı ve hasarsız natamam binaların yapımına izin verdik. Orta hasarlı binaların güçlendirilmesindeki usul ve esasları da hemşehrilerimizle paylaştık. Ayrıca plan notuyla getirilen emsal ve kat artışlarını da kaldırdık” dedi.

Onikişubat’ta Kat Azaltılması Yapılacak

Başkan Güngör açıklamalarının devamında, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da görüşünü alarak bugün belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantıda, 6 Şubat depremlerinden kaynaklı risklerin azaltılması ve daha dirençli şehirler oluşturulması amacıyla bölgelerin hasar durumları, deprem sonrası toplum psikolojisi ve toplumun beklentileri, şehircilik ilkeleri ve estetik kaygılarımız, bakanlığımızın yerinde dönüşüm kararının uygulanabilirliği perspektifinden değerlendirilerek birtakım kararlar almış bulunmaktayız.Meri planda 8 kat imarı olan bir arsada plan notları ve kot ve zemin eğiminden kaynaklı açığa çıkan katlar ve asma katdâhil edilerek 18 katlı bina yapılabilmekteydi. Bugün aldığımız kararla Onikişubat bölgemizde sağlam zeminli yerine göre 10 kata varan kat azaltması yapılarak plandaki durumuna uygun yapı yapılacaktır” cümlelerini kaydetti.

Orta Hasarlı Binalarda Güçlendirmenin Önü AçıldıBaşkan Güngör, “Küçük Sanayi Sitesi, Toptan Gıdacılar, Köy Garajı, Kayseri ve Gaziantep Yolu civarı konut dışı kentsel çalışma alanlarında genel olarak meri planda 8,10,12 kat imar hakkı bulunmaktaydı. Yine bugün aldığımız kararla 4 kat altı olanlar olduğu gibi, 4 kattan fazla olanlar içinse 4 kat sınırlaması ile ruhsat verilmesi kararlaştırılmıştır. Afşin ve Pazarcık ilçemizde Mikrobölgeleme Jeolojik Etüd Raporu’nda uygun olmayan alanlar dışındakalan meri imar planındaki yapılaşma koşulları 5 kattan az ise mevcut yapılaşma hakkının korunmasına, diğer alanlarda ise en çok 5 kat olarak ruhsatlandırılmasına karar verdik. Yine bugün aldığımız kararla, uygun olmayan alanlar dışında kalan natamam orta hasarlı binaların maliklerinin isteği doğrultusunda güçlendirilebilmesinin yolu açılmıştır” diye konuştu.

Yeni Kahramanmaraş’ı İnşa Ediyoruz

Şehir merkezinde kentsel tasarım projesinin temelinin atıldığını açıklamalarına ekleyen Başkan Hayrettin Güngör, “Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesi civarında zemin artı 3 ve 4 kat olarak kentsel tasarım projesi hazırlandı ve uygulamaya başlandı. Boğaziçi, Sümbüllü ve Ağcalı bölgesindeki zemin etüt çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu bölgelerde de çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak yapılaşma koşulları ortaya çıkacak. Depremde en fazla hasarın olduğu Doğukent, Üniversite karşısı gibi bölgelerde planlama çalışmaları devam ediyor. Söz konusu bölgelerimizdeki yapılaşma koşulları da kısa sürede sonuçlandırıp hemşehrilerimizle paylaşılacak. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz hep birlikte yeni Kahramanmaraş’ı inşa ediyoruz. Gelecek nesillerimize daha dirençli bir Kahramanmaraş bırakmak için gayret ediyoruz” dedi.