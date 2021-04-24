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Kahramanmaraş’ta çelenk töreni

Kahramanmaraş’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk töreni gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta çelenk töreni

Kahramanmaraş’ta çelenk töreni

Kahramanmaraş’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk töreni gerçekleştirildi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 11:31
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Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdür Vekili Zekeriya Kahveci ile il ve ilçe yöneticileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törenini gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 101. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İl Millî Eğitim Müdür Vekili Zekeriya Kahveci ile birlikte İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Halit Demirtaş, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Enver Gökşen, Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Harun Kurt, İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Cuma Doğan ve diğer katılımcılar, Atatürk Anıtı’na çelenk koyma törenini gerçekleştirdi.

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