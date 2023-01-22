Kahramanmaraş’ta Çocuk Akademisi’ne kayıtlar başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez 2022 yılında hayata geçirilen ve ilk mezunlarını veren Kahramanmaraş Çocuk Akademisi’nde yeni dönem kayıtları başladı. Çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için kurulan Kahramanmaraş Çocuk Akademisi yeni döneminde, Çocuklarla Felsefe – P4C ve Satranç atölyelerinde minik kursiyerlerini ağırlayacak. Çocuklarla Felsefe - P4C Atölyesi’ne 8 – 10, Satranç Atölyesi’ne ise 7 – 12 yaş arası çocuklar başvuru yapabilecek.

Son Gün 7 Şubat

Dönem boyunca alanında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilecek eğitimlere, Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde duyurulan bölümünden çevrimiçi ön kayıt yapılabiliyor. Başvurularda son gün 7 Şubat Salı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; eğitimlere ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiye 0505 185 20 79 numaralı WhatsApp danışma hattı üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.