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Kahramanmaraş’ta Çocuk Korosu için Kayıtlar Başladı!

Büyükşehir Belediyesi’nin Çocuk Korosu’nda yeni dönem kayıtları başladı. Büyükşehir’in internet adresinden çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 3 Temmuz Pazartesi.

Kahramanmaraş’ta Çocuk Korosu için Kayıtlar Başladı!

Kahramanmaraş’ta Çocuk Korosu için Kayıtlar Başladı!

Büyükşehir Belediyesi’nin Çocuk Korosu’nda yeni dönem kayıtları başladı. Büyükşehir’in internet adresinden çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 3 Temmuz Pazartesi.

12 Haziran 2023 Pazartesi 15:45

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından; Türk müziğini araştırmak, öğretmek ve yaygınlaştırmak için kurulan Çocuk Korosu için yeni sesler aranıyor.

Daha önceki dönemlerde verilen eğitimlerle pek çok miniğin müzik alanında kendini geliştirmesine katkı sağlayan koronun yeni dönem eğitimlerine başvurmak isteyen adaylarda en az İlkokul birinci sınıfa devam ediyor olması ve 14 yaşından gün almamış olması şartları aranıyor.

40 asil ve 20 yedek üyeden oluşacak koroya başvurular 12 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden çevrimiçi olarak yapılabilecek. Koro seçmeleri, başvuruların sona ermesinin ardından 12 Temmuz Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde bireysel ve yüz yüze yapılacak.Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, koroya ve başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/06/12/cocuk-korosu-basvuru-formuadresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Son Güncelleme: 12.06.2023 18:10
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Kahramanmaraş’ta Çocuk Korosu Için Kayıtlar Başladı!
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