Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin Alt ve Üst Yapısı Büyükşehir’den
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin...
Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!
Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı

Kahramanmaraş’ta çocuklar gönüllerince eğlendi

Beklenen Cemre Derneği, Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs kutlama etkinlikleri kapsamında depremzede çocukları gönüllerince eğlendirdi.

Kahramanmaraş’ta çocuklar gönüllerince eğlendi

Kahramanmaraş’ta çocuklar gönüllerince eğlendi

Beklenen Cemre Derneği, Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs kutlama etkinlikleri kapsamında depremzede çocukları gönüllerince eğlendirdi.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 10:51

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Beklenen Cemre, çocuklarla cıvıl cıvıl etkinlik düzenledi.

Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetinin hemen ardından çocukların yüzlerini boyama, onlara çeşitli oyunlar oynatma aktiviteleri ile başladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla günün anlam ve anısını kendilerince kutlayan depremzede çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Depremin ilk gününden beri sahada aktif olarak çalışan beklenen Cemre Derneği, depremzedeler için sürdürdüğü çalışmalarını devam ettiriyor.

Bu kapsamda bölge içerisinde çadırda yaşam ve onların günlük iaşeleri sağlanıyor, sosyal mağazadan ise yine depremzedelerin giyim ihtiyaçları karşılanıyor.

Cemre Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Yener Yardımcı, etkinlik hakkında şunları söyledi: "19 Mayıs kutlama etkinlikleri düzenledik.Gençlerimizi ve çocukları bir araya toplayıp bir etkinlik düzenlemek istedik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz, onların gülmesi demek bizim gülmemiz demektir. O yüzden bugünün anlam ve önemini bildiğimiz için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Sizler de basın mensupları olarak hoş geldiniz, Allah razı olsun. Depremin ilk gününden beri sahadayız zaten. Beklenen Cemre derneğince elimizden geldiği kadar depremzedeler için kırsal olsun, köy olsun, şehir olsun ihtiyaç sahibi ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettik, bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

Son Güncelleme: 20.05.2023 11:05
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta çocuklar Gönüllerince Eğlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
Kahramanmaraş’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Yeniden Faaliyete Başlıyor
Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Yeniden Faaliyete Başlıyor
Kahramanmaraş'ta kadınlardan üretim!
Kahramanmaraş'ta kadınlardan üretim!
Kirişci ve Güngör, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor
Kirişci ve Güngör, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber