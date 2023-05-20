Kahramanmaraş’ta çocuklar gönüllerince eğlendi

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Beklenen Cemre, çocuklarla cıvıl cıvıl etkinlik düzenledi.

Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetinin hemen ardından çocukların yüzlerini boyama, onlara çeşitli oyunlar oynatma aktiviteleri ile başladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla günün anlam ve anısını kendilerince kutlayan depremzede çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Depremin ilk gününden beri sahada aktif olarak çalışan beklenen Cemre Derneği, depremzedeler için sürdürdüğü çalışmalarını devam ettiriyor.

Bu kapsamda bölge içerisinde çadırda yaşam ve onların günlük iaşeleri sağlanıyor, sosyal mağazadan ise yine depremzedelerin giyim ihtiyaçları karşılanıyor.

Cemre Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Yener Yardımcı, etkinlik hakkında şunları söyledi: "19 Mayıs kutlama etkinlikleri düzenledik.Gençlerimizi ve çocukları bir araya toplayıp bir etkinlik düzenlemek istedik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz, onların gülmesi demek bizim gülmemiz demektir. O yüzden bugünün anlam ve önemini bildiğimiz için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Sizler de basın mensupları olarak hoş geldiniz, Allah razı olsun. Depremin ilk gününden beri sahadayız zaten. Beklenen Cemre derneğince elimizden geldiği kadar depremzedeler için kırsal olsun, köy olsun, şehir olsun ihtiyaç sahibi ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettik, bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.