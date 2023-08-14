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Kahramanmaraş’ta Çocuklar İçin Sporla Dolu Yaz Tatili

Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Sor Okulları’nda eğitimler sürüyor. 25 farklı branşta düzenlenen eğitimlerle çocuklar bir yandan spor yaparken bir yandan da sosyalleşiyor ve eğlenceli zaman geçiriyor.

Kahramanmaraş’ta Çocuklar İçin Sporla Dolu Yaz Tatili

Kahramanmaraş’ta Çocuklar İçin Sporla Dolu Yaz Tatili

Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Sor Okulları’nda eğitimler sürüyor. 25 farklı branşta düzenlenen eğitimlerle çocuklar bir yandan spor yaparken bir yandan da sosyalleşiyor ve eğlenceli zaman geçiriyor.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:40

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin deprem sonrası çocuklarda meydana gelebilecek olası travmaları en aza indirmek ve çocukları spora yönlendirmek için hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları’nda eğitimler devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlenen spor okullarında katılımcılara; basketbol, voleybol, güreş, taekwondo, karate, jimnastik, halter, geleneksel okçuluk, masa tenisi, atletizm, badminton, tenis, futbol, satranç veatıcılık gibi toplam 25 farklı branşta eğitim veriliyor. Çocukların en çok ilgi gösterdiği kurslardan birisi de yüzme oldu. Büyükşehir Belediyesi tesislerinde uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle farklı stillerde yüzmeyi öğrenen gençler, bir taraftan da sosyalleşiyor ve eğlenceli zaman geçiriyor. Eğitimlerin kişisel gelişimlerine çok büyük katkı sağladığını belirten çocuklar, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Kahramanmaraş’ta Çocuklar İçin Sporla Dolu Yaz Tatili
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