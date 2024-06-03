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Kahramanmaraş’ta Çocuklar Kaçsam’da Eğlenerek Öğreniyor

Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Sanat Merkezi’nde eğitimler hızla sürüyor.

Kahramanmaraş’ta Çocuklar Kaçsam’da Eğlenerek Öğreniyor

Kahramanmaraş’ta Çocuklar Kaçsam’da Eğlenerek Öğreniyor

Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Sanat Merkezi’nde eğitimler hızla sürüyor.

03 Haziran 2024 Pazartesi 14:11

5 farklı atölyede toplam bin 350 çocuğa eğitim veriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle çocuklar el becerilerini geliştiriyor, yeni hobiler ediniyor.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde 7’den 70’e farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Sanat Merkezi’nde de (KAÇSAM) eğitimler hızla devam ediyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yanındaki KAÇSAM Kurs Merkezi’nde 5 - 13 yaş aralığındaki çocuklara; Masal Saati, Yaratıcı Drama, Akıl ve Zekâ Oyunları, Satranç ve Hızlı Okuma atölyelerinde eğitimler veriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle el becerilerini geliştiren ve yeni hobiler edinen çocuklar, sosyalleşerek yeni arkadaş edinme fırsatı da buluyor. Toplam bin 350 kursiyerin katılımıyla düzenlenen eğitimlerde son haftaya girildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından kısa bir araya girecek olan Kahramanmaraş Çocuk Sanat Merkezi, yeni döneminde yeni kursiyerleriyle eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

“Çocuklar Deprem Psikolojisini Atlatma Fırsatı Buluyor”

KAÇSAM’da Satranç Antrenörü olarak görev yapan Dilek Koltek, “Yaklaşık12 yıldır satranç antrenörü olarak çalışıyorum. Son bir yıldır ise KAÇSAM’da çocuklarla beraberiz. Burada amacımız çocuklara satranç eğitimi vermenin yanı sıra onları güzel bir geleceğe hazırlayabilmek. Çocuklar burada eğlenerek öğreniyor. Çocuklarımızla burada satranç eğitiminin yanı sıra çeşitli oyunlar da oynayarak zamanlarını verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmelerini hedefliyoruz. KAÇSAM, çocukların deprem psikolojini üzerinden atmaları ve sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor” diye konuştu.

“Satranç Oynamayı KAÇSAM’daÖğrendim”

Satranç Atölyesi kursiyerlerinden Nimet Nur Kavgacı, “Satranç oynamayı çok seviyordum ancak öğrenme fırsatım olmamıştı. Satranç oynamayı KAÇSAM’da öğrendim. Burada sosyalleşme imkânı buldum, yeni arkadaşlar edindim. Eğitimler çok eğlenceli geçiyor” dedi. Diğer bir kursiyer Emin Hocaoğlu ise, “10 yaşındayım. Satranç oynamayı seviyorum. Daha önce de satranç oynuyordum ama burada kendimi geliştirme fırsatı buldum. KAÇSAM’da aldığım eğitimlerle satranç oynamayı daha da iyi öğrenerek yarışmalara katılmayı istiyorum” diye konuştu. Hatice Buğlem Akgün, “Satranç kursunda hem yeni şeyler öğreniyor hem de çok eğleniyorum. Kendimi bu alanda geliştirerek turnuvalara katılmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“KAÇSAM’da Olmaktan Dolayı Çok Mutluyum”

Masal Saati öğrencilerinden Durdu Burak Kaplan, “Burada arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz, resim çiziyoruz. Öğretmenimiz masal anlatıyor. Hep birlikte keyifli zaman geçiriyoruz” diye konuştu. Diğer bir kursiyer Umut Kuzey Göz ise, “Burada boyama yapıyoruz, masal dinliyoruz. Yeni arkadaşlarım oldu. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum” dedi. Ömer Asaf Kayışlı, “Buraya gelmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarımla oyun oynamayı da çok seviyorum. KAÇSAM’da olmaktan dolayı çok mutluyum” cümlelerini kaydetti.

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Kahramanmaraş’ta Çocuklar Kaçsam’da Eğlenerek Öğreniyor
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