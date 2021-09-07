Kahramanmaraş’ta çöp konteynırları vatandaşın kabusu oldu

Onikişubat İlçesi Hürriyet Mahallesi 34096 Sokak üzerinde yaşayan bölge halkı, park halinde olan araçların çöp konteynırları yüzünden zarar gördüğünü öne sürdü.

Hafif bir rüzgar sonrası tekerlekli çöp konteynırlarının hareket ederek, çevresinde yer alan araçlara zarar verdiği belirten vatandaşlar, “Çöp konteynırları malum tekerlekli. Temizlik sonrası yerlerine bırakılan konteynırlar, hafif bir rüzgarda dahi hareket ediyor. Mahallenin coğrafi yapısı çöp konteynırların hareketine imkan sağlıyor. Bu nedenle yetkilerden çöp kovalarının tekerlerine firen sistemi getirmesini veya bulundukları yere sabitlenmesini istiyoruz. Milli servet olan araçlarımızın sürekli bu konuda zarar görmesini istemiyoruz” diye konuştular.