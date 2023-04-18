Kahramanmaraş’ta çörek telaşı başladı!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Osmanbey Mahallesinde yaşayan kadınlar bölgeye özgü has şekerli ve tuzlu çörek yapımına başladı.

Ramazan Bayramına özel hazırlanan ve misafirlere ikram edilen çörekler hakkında bilgi veren Memduha Simsar, "Dulkadiroğlu ilçesinin Osmanbey Mahallesi'ndeyiz. Aynı tarhana da olduğu gibi yöresel ürünlerimizden vazgeçmiyoruz. Ramazan bayramında da Maraş çöreği yapmaya hazırlanıyoruz. Sırasıyla imece usulü eş dost olarak hepimizinkini yaptık. Bayrama hazırlıklarımız ve deprem sonrasındaki hayat yine devam ediyor. Yöresel ürünlerimizden asla vazgeçmiyoruz” dedi.