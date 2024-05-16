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Kahramanmaraş’ta Dağıstanlılar kara sabanla öküz koştu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan Dağıstan halkı, asırlardır sürdürdükleri kültürlerini bereketli topraklarda öküz koşumu geleneğiyle yaşatmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta Dağıstanlılar kara sabanla öküz koştu

Kahramanmaraş’ta Dağıstanlılar kara sabanla öküz koştu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan Dağıstan halkı, asırlardır sürdürdükleri kültürlerini bereketli topraklarda öküz koşumu geleneğiyle yaşatmaya devam ediyor.

16 Mayıs 2024 Perşembe 16:35

Yıllar önce Dağıstan'dan Göksun'a yerleşen halk, kendilerine özgü ve renkli geleneklerini yeni kuşaklara aktarmaya devam ediyor.

Bu yıl da baharın gelmesiyle bereketli topraklarda hasat yapabilmek için yörede "öküz koşumu" olarak adlandırdıkları geleneklerini yaşatmak amacıyla çevre illerden ve köylerden tanıdıklarını Göksun'a davet ettiler.

Sabahın erken saatlerinde tarla başında buluşan katılımcılar, önce dualar edip ardından tohumları toprağa saçarak atla kara saban kültürünü yaşattılar.

Bu yıl 163. kez gerçekleştirilen öküz koşumu etkinliği, Göksun ilçesi Ortatepe mahallesinde renkli ve coşkulu bir şekilde geçti.

Dağıstanlılar, birlik ve beraberlik içinde tohumu toprakla buluşturarak bereketli bir yıl temennisinde bulundular. Öküzle yapılan koşumun yerini bu yıl atla kara saban yöntemi aldı.

Etkinlik sırasında çift sürme işlemi renkli görüntülere sahne oldu; çifti süren kişinin arkadaşları tarafından toprakla toza boyanması ve çiftçilerin toprakla hemhal olması renkli anlara sebep oldu.

Toprak sürülürken merasimi seyredenlerin, yumuşak topraktan oluşan topakları çifti sürenlerin üzerine atarak adeta topraktan yağmur oluşturmaları da kameralar tarafından görüntülendi.

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Kahramanmaraş’ta Dağıstanlılar Kara Sabanla öküz Koştu
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