Kahramanmaraş’ta Deprem Şehitleri İçin Hatm-İ Şerif Programı Düzenlendi

6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinin 1. yıl dönümünde düzenlenen anma programı, 1001 hatmi şerif ve mevlid-i şerifle tamamlandı. Abdülhamid Han Camii’nde; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali MükerremÜnlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla yâd edildi. Depremde ahirete irtihal edenlere Allah’tan rahmet dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Acımız hala ilk günkü gibi taze. 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde, asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı dualarla yâd ettik. Depremde kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır niyaz ediyorum” dedi.