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Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla Başa Çıkma Anlatılacak

Büyükşehir Belediyesi’nin Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri 1 Haziran Perşembe günü Psikiyatrist Dr. Aybeniz Civan Kahve’nin katılımıyla düzenlenecek seminerle devam edecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak seminer, saat 20.30’da başlayacak.

Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla Başa Çıkma Anlatılacak

Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla Başa Çıkma Anlatılacak

Büyükşehir Belediyesi’nin Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri 1 Haziran Perşembe günü Psikiyatrist Dr. Aybeniz Civan Kahve’nin katılımıyla düzenlenecek seminerle devam edecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak seminer, saat 20.30’da başlayacak.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:11

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi;Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün de destekleriyle hayata geçirdiği ‘Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri’ni depremzedelerle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında, 1 Haziran Perşembe günü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikiyatrist Dr. Aybeniz Civan Kahve’nin katılımıyla ‘Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlar ve Profesyonel Yardım İhtiyacı’ temalı seminer düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak seminer, saat 20.30’da başlayacak. Arş. Gör. Yasemin Ertan Koçak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek seminerde Dr. Aybeniz Civan Kahve, afet sonrası yaşanabilecek olası travmaların en aza indirilmesi noktasında birbirinden değerli bilgiler aktaracak.

Son Güncelleme: 31.05.2023 19:12
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Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla Başa Çıkmayı Anlatacak
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