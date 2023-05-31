Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla Başa Çıkma Anlatılacak

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi;Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün de destekleriyle hayata geçirdiği ‘Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri’ni depremzedelerle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında, 1 Haziran Perşembe günü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikiyatrist Dr. Aybeniz Civan Kahve’nin katılımıyla ‘Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlar ve Profesyonel Yardım İhtiyacı’ temalı seminer düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak seminer, saat 20.30’da başlayacak. Arş. Gör. Yasemin Ertan Koçak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek seminerde Dr. Aybeniz Civan Kahve, afet sonrası yaşanabilecek olası travmaların en aza indirilmesi noktasında birbirinden değerli bilgiler aktaracak.