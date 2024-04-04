Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı Kutlandı
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı...
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı
Son Dakika
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri...
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya kadınlar günü mesajı!
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya...
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi ile Başlayacak!
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi...
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi

Kahramanmaraş’ta depremde kaybolan ceset Kayseri’de bulundu!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde 14 ay önce enkaz altında kalan polis memuru, DNA testiyle bulundu.

Kahramanmaraş’ta depremde kaybolan ceset Kayseri’de bulundu!

Kahramanmaraş’ta depremde kaybolan ceset Kayseri’de bulundu!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde 14 ay önce enkaz altında kalan polis memuru, DNA testiyle bulundu.

04 Nisan 2024 Perşembe 23:08

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde büyük hasar meydana gelirken, Ebrar Sitesi Z Blok'ta kalan polis memuru Mustafa İlhan'ın cenazesi Kayseri'de bulundu.

Kahramanmaraş depremlerinde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yüz binlerce binanın yıkıldığı biliniyor.

Depremzedeler arasında kaybolanlar ve kimliği belirlenemeyen cenazelerin olduğu belirtilirken, Mustafa İlhan'ın babasından alınan DNA örneğiyle Kayseri'deki mezarda bulunan mefta arasındaki eşleşme sonucu cenazesi bulundu.

Yarın Kahramanmaraş'ta defnedilecek olan Polis Memuru Mustafa İlhan'ın bulunması, depremzedeler arasında hala kayıp olanların bulunması umudunu artırıyor.

Ancak hala bulunamayan kişilerin ölümü resmiyet kazanırken, depremin etkilediği kişi sayısının 13.5 milyon olduğu ve yaralı sayısının 107 bin 204 olduğu belirtiliyor.

Kahramanmaraş depremiyle ilgili soruşturma ise deprem soruşturma büro amirliği tarafından yürütülüyor ve kayıp olan diğer insanların bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ’lü Öğrenci Kur'an-I Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmasından Birincilikle Döndü
KSÜ’lü Öğrenci Kur'an-I Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmasından Birincilikle Döndü
Muhammed Aydoğar “Kazandığımız belediyelerinde kazanmadığımız belediyelerinde ensesinde olacağız”
Muhammed Aydoğar “Kazandığımız belediyelerinde kazanmadığımız belediyelerinde ensesinde olacağız”
Kahramanmaraş’ta tarhana üretimi başladı!
Kahramanmaraş’ta tarhana üretimi başladı!
Başkan Balcıoğlu, “Mücbir sebep uzatılsın”
Başkan Balcıoğlu, “Mücbir sebep uzatılsın”
Harun Vicdan Ekinözü’nde göreve başladı!
Harun Vicdan Ekinözü’nde göreve başladı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber