Kahramanmaraş’ta depremde kaybolan ceset Kayseri’de bulundu!

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde büyük hasar meydana gelirken, Ebrar Sitesi Z Blok'ta kalan polis memuru Mustafa İlhan'ın cenazesi Kayseri'de bulundu.

Kahramanmaraş depremlerinde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yüz binlerce binanın yıkıldığı biliniyor.

Depremzedeler arasında kaybolanlar ve kimliği belirlenemeyen cenazelerin olduğu belirtilirken, Mustafa İlhan'ın babasından alınan DNA örneğiyle Kayseri'deki mezarda bulunan mefta arasındaki eşleşme sonucu cenazesi bulundu.

Yarın Kahramanmaraş'ta defnedilecek olan Polis Memuru Mustafa İlhan'ın bulunması, depremzedeler arasında hala kayıp olanların bulunması umudunu artırıyor.

Ancak hala bulunamayan kişilerin ölümü resmiyet kazanırken, depremin etkilediği kişi sayısının 13.5 milyon olduğu ve yaralı sayısının 107 bin 204 olduğu belirtiliyor.

Kahramanmaraş depremiyle ilgili soruşturma ise deprem soruşturma büro amirliği tarafından yürütülüyor ve kayıp olan diğer insanların bulunması için çalışmalar devam ediyor.