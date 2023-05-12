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Kahramanmaraş’ta depremzede çiftçilere 2 milyon sebze fidesi desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından depremzede çiftçilere yüzde 75'i hibe 2 milyon adet sebze fidesi dağıtıldı.

Kahramanmaraş’ta depremzede çiftçilere 2 milyon sebze fidesi desteği

Kahramanmaraş’ta depremzede çiftçilere 2 milyon sebze fidesi desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından depremzede çiftçilere yüzde 75'i hibe 2 milyon adet sebze fidesi dağıtıldı.

12 Mayıs 2023 Cuma 16:30

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" ne bağlı olarak finanse edilen ve Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Deprem Sonrası İyileşme Sürecinin Hızlandırılması İçin Sebze Üretiminde Kendine Yeten Şehir Projesi" kapsamında temin edilen sebze fidelerinin dağıtımları başladı.

%75' i Bakanlık bütçesinden hibe olarak, %25' i ise çiftçi katkılı karşılığı olarak uygulanan proje kapsamında  2 milyon adet sebze fidesi dağıtımı yapılmakta olup, İl genelinde yaklaşık 1.000 çiftçi projeden faydalanacak.

Proje Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem felaketinin ardından kırsala yerleşen vatandaşlarımızın kendi mutfak ihtiyacı olan sebzelerini kendi bahçelerinde üretimlerine imkan sağlanması, kırsalda yaşayan üreticilerimizin üretim maliyetlerinin azaltılarak aile bütçelerine katkı sunulması ve kaliteli ve yüksek verimli hibrit çeşitler ile kentin sebze üretiminde birim alandan elde edilen  verimliliğin artırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "sen üret yeter ki" sloganı ile yürütülen proje kapsamında başvuru yapan çiftçilere domates, kapya biber, sivri biber, patlıcan ve salatalık fidelerinin dağıtımları devam etmektedir.

Fide dağıtım etkinliğinde konuşan Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Karakoç Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak projemizin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, bol ve kaliteli ürünler üretmelerini temenni ettikleri söyledi.

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Kahramanmaraş’ta Depremzede çiftçilere 2 Milyon Sebze Fidesi Desteği
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